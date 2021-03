Covid-19 v slovenskem taboru, letalnica preizkušena

Iz Smučarske zveze Slovenije so sporočili, da je bil skakalec Jernej Presečnik na testiranju za covid-19 pozitiven, tako da je ostal brez nastopov na bližajočem se skakalnem prazniku v Planici. Zaradi rizičnega stika s Presečenikom bo moral Planico izpustiti tudi Tjaš Grilc. Trener Robert Hrgota bo novi imeni povedal po večernem sestanku vodij ekip. So pa v Planici, ki bo od srede do nedelje gostila najboljše skakalce na svetu, že preizkusili Letalnico bratov Gorišek. Čast prvega poleta je pripadla domačinu Roku Tarmanu (198 metrov), najdlje je v dveh poskusih odneslo 19-letnega Marcela Stržinarja, in sicer 225,5 metra.

"Na današnjem testiranju za covid-19 je bil rezultat testa Jerneja Presečnika pozitiven. Na tej podlagi je bil ugotovljen tudi rizičen stik Tjaša Grilca. Oba tekmovalca sta že zapustila reprezentančni hotel. Zamenjavi bo na sestanku vodij ekip danes zvečer sporočil glavni trener A ekipe Robert Hrgota," so sporočili iz SZS.

V kvalifikacijah za četrtkovo in petkovo tekmo bo nastopilo 13 slovenskih skakalcev: Anže Lanišek, Peter Prevc, Žiga Jelar, Domen Prevc, Timi Zajc in Tilen Bartol (A reprezentanca), Bor Pavlovčič, Cene Prevc, Lovro Kos, Anže Semenič in Rok Justin (B reprezentanca) ter dve menjavi za Presečnika in Grilca.

Rok Tarman je kot prvi preizkusil letalnico. Foto: SloSki

Tarmanu čast prvega poleta

"Priprave na letalnici so v zaključni fazi. Zaletna smučina je pripravljena. Na njej poteka slovenska vaja glede senčenja. V izteku se ukvarjamo z zadnjimi detajli. Smo v časovnici. Ob 15.30 bo letalnica pripravljena," je vodja tekmovanja Aljoša Dolhar, ki je na tem mestu nadomestil Jelka Grosa − to funkcijo je v Planici opravljal zadnjih 13 let −, sporočil glede zaključnih del na Letalnici bratov Gorišek.

Popoldan so tako opravili preizkus letalnice. Tako na decembrskem svetovnem prvenstvu v poletih kot tudi leta 2019 so odgovorni prvi polet na velikanki zaupali Roku Tarmanu iz ND Rateče Planica, ki jo je vselej uspešno opravil. Tokrat je v s soncem obsijani Planici poletel 198 metrov. Na delu bomo videli veliko slovenskih skakalcev, ki bodo imeli v nadaljevanju tedna vlogo predskakalcev.

Stržinar poletel 225,5 metra

Najdlje od predskakalcev je ob prvem poskusu poletel Marcel Stržinar, član Žirov je vknjižil polet, dolg 225,5 metrov. Več kot 200 metrov sta poletela tudi Matevž Samec (207) in Nik Fabjan (202).

V drugo je bil z 214 metri najdaljši Marcel Rep, Tarman je poletel 207, Andraž Pograjc in Fabjan pa 206.

Preizkus letalnice, prva serija 1. Marcel Stržinar 225.5 metrov

2. Matevž Samec 207 metrov

3. Nik Fabjan 202 metra

4. Rok Tarman 198 metrov

5. Marcel Rep 195 metrov

6. Andraž Pograjc 193 metrov

7. Lojze Petek 192 metrov

8. Nejc Toporiš 189 metrov

9. Vid Vrhovnik 188 metrov

10. Matija Vidic 182 metrov

11. Gašper Brecl 181 metrov

12. Aljaž Osterc 178 metrov

13. Ernest Prišlič 171 metrov

14. Patrik Vitez 167 metrov

15. Luka Robnik 164 metrov

16. Jon Tepeš 157 metrov

17. Jošt Sušnik 142 metrov

18. Gašper Sršen 142 metrov

19. Rok Oblak 125 metrov Druga serija 1. Marcel Rep 214 metrov

2. Rok Tarman 207 metrov

3. Andraž Pograjc 206 metrov

4. Nik Fabjan 206 metrov

5. Marcel Stržinar 204 metri

6. Gašper Brecl 203 metri

7. Aljaž Osterc 197.5 metrov

8. Ernest Prišlič 196 metrov

9. Matevž Samec 196 metrov

10. Vid Vrhovnik 193 metrov

11. Patrik Vitez 185 metrov

12. Lojze Petek 184 metrov

13. Nejc Toporiš 183 metrov

14. Jon Tepeš 179 metrov

15. Jošt Sušnik 173 metrov

16. Rok Oblak 163 metrov

17. Luka Robnik 160 metrov

18. Matija Vidic 159 metrov

19. Gašper Sršen 139 metrov

Do petka bo vreme naklonjeno

Po Dolharjevih besedah bo skakalcem vse do petka vreme naklonjeno, saj ne bo padavin, težav z vetrom tudi ne bi smelo biti, kar bo dobrodošlo za izvedbo tekem. V četrtek, petek in nedeljo bomo videli posamične preizkušnje, v soboto pa tradicionalno ekipno tekmo.