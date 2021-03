Pogled proti zmagi #video

Slovenski skakalci v tej sezoni še niso skočili do zmage. Blizu ji je že bil Anže Lanišek. Bi lahko do nje poletel v Planici?

Slovenski skakalci v tej sezoni še niso skočili do zmage. Blizu ji je že bil Anže Lanišek. Bi lahko do nje poletel v Planici?

Do konca sezone smučarskih skokov je ostalo le še pet dni, in čas je, da se odprejo vrata Planice, ki bo z Letalnico bratov Gorišek gostila najboljše skakalce na svetu. V slovenskem taboru bi radi na planiški lepotici prišli do tistega uspeha, do katerega v tej sezoni še niso poleteli. Do zmage.

Anže Lanišek je tisti slovenski skakalec, ki je v tej sezoni največkrat razveseljeval. V svetovnem pokalu je trikrat skočil na drugo stopničko, enkrat bil tretji, prav tako pa je tretje mesto zasedel na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, kar mu je prineslo krstno bronasto odličje na enem od tako velikih tekmovanj.

Ker se je izkazal tudi na decembrskem svetovnem prvenstvu v poletih v Planici, bo tudi v naslednjih dneh na Letalnici bratov Gorišek eno glavnih "slovenskih orožij najvišjega dometa".

13 slovenskih skakalcev v kvalifikacije Anže Lanišek, Peter Prevc, Žiga Jelar, Domen Prevc, Timi Zajc, Tilen Bartol, Bor Pavlovčič, Cene Prevc, Lovro Kos, Anže Semenič, Rok Justin, Žak Mogel in Mark Hafnar.

Tudi Boru Pavlovčiču ni veliko manjkalo, da bi v svetovnem pokalu skočil do zmage, kljub vsemu pa se je razveselil premiernih stopničk v karieri – vknjižil je drugo in tretje mesto. In to so vse posamične uvrstitve slovenskih skakalcev na zmagovalni oder v tej sezoni.

Nove priložnosti se ponujajo v Planici, kjer zaradi ukrepov za zajezitev pandemije bolezni covid-19 ne bo navijačev, a je domače okolje vedno dodaten motiv za slovenske orle.

"Še vedno grem iz skoka v skok, iz dneva v dan. Videli bomo, kje smo, kako je. Moji skoki, tako mislim, so na vrhunski ravni, a je letalnica poglavje zase. Nikoli ne smeš preveč izsiljevati, zahtevati od sebe. Moj cilj za ta teden je, da poskusim čim bolj uživati v skokih, tako kot sem celotno sezono. Vem, da sem bil dvakrat kar precej blizu medalje. Če bo zmaga, bo, če ne, nič zato. Ne glede na vse ni konec sveta. Mislim, da je bila sezona že do zdaj zelo dobra. Si pa zagotovo vsi želimo zmage," se je proti zaključku zime obrnil Lanišek.

Tudi Pavlovčič se zaveda, da izsiljevanje ne pride v poštev: "Ne smem prehitevati, na silo skakati. Na koncu se to ne bo izplačalo. Bom videl s prvimi skoki, kam sodim. Verjamem, da visoko. Na koncu se mora za tisto enko tudi vse poklopiti."

Najstarejši Prevc vesel dodatnega dneva

Peter Prevc bo s 30. leti najizkušenejši v slovenski reprezentanci. Sezona ni takšna, kot si je želel, povrhu vsega pa mu je ponagajala še bolezen covid-19. Zanj bo dodaten dan v Planici, kjer bodo nadomeščali odpadlo tekmo na letalnici v Vikersundu, dobrodošel, saj še potrebuje čas, da se privadi naprave.

Planiška letalnica je posebna vrsta skakalnice: "Strahospoštovanje imam že kar nekaj časa, kakšnih šest, sedem let. Ko si mlad, si bolj divji, več stvari poskusiš, a te letalnica hitro pomiri. Sicer pa zelo težko čakam začetek planiškega tedna. Zadnja Planica je bila kar težka. Nisem bil uspešen. Priložnosti je več, skokov je več. Upam, da bo čim bolje potekalo. Treningi so pokazali, da se nekaj premika na bolje. Tekma nato pove, ali je šlo na bolje ali ne."

Domen bo razočaran, če bo slabši od 15. mesta

Tudi Domen Prevc je imel težave z boleznijo covid-19. A ne zato, ker bi zbolel, ampak ker je bil v stiku z okuženo osebo. Zato je moral prav tako izpustiti tekme. "V Planici se od mene vedno pričakuje presežek. Moramo počakati, da preizkusim letalnico. Drugačna je, kot so navadne skakalnice. Po prvem skoku se bo kmalu pokazalo, kje smo vsi. Pri meni je bilo v sezoni veliko nihanj, nato še težave s covidnimi testi. Namreč, sam nisem imel z njimi težave, imela jih je FIS (Mednarodna smučarska zveza, op. a.). Preventivno so se odločili, da ne grem na tekme in sem zato morda padel iz ritma. Položaj je takšen, kakršen je. Upam, da bomo doma pokazali vrhunec krivulje. Sam ciljam na uvrstitev med deset, petnajst najboljših. Kar bo manj, bom razočaran."

Tretji del bratovske naveze Prevc bo predstavljal Cene, ki ima za seboj spodbudno sezono in jo želi na pravi način zaključiti tudi na Letalnici bratov Gorišek: "Mislim, da sem dobro pripravljen. Kako bom vse skupaj realiziral, bomo videli danes in naslednje dni. Čez celotno zimo smo lepo delali, zato ni bilo potrebe po spremembah. Kakšen dan sem si po prvenstvu vzel prosto in dal možgane stran od skokov, da bi prišel bolj 'lačen' na letalnico."

Timi Zajc na posebni preizkušnji

Na mesto "zločina" pa se vrača Timi Zajc. Decembra je z javnim nestrinjanjem z delom glavnega trenerja Gorazda Bertonclja sprožil val, ki je odnesel glavnega trenerja, iz reprezentance pa je bil za nekaj časa izključen tudi sam. Od takrat naprej se je izgubil in iskal prave občutke na skakalnici. Ali jih bo našel prav ob zaključku na planiški lepotici, je povedal: "Danes bomo videli, kakšni so skoki. Ne morem nič reči, ali sem se izboljšal ali poslabšal. Želja je leteti čim dlje."

Od A-reprezentantov pa bo v današnjih kvalifikacijah nastopil še Žiga Jelar, ki je upal na boljšo sezono, potem ko se je v zaključku prejšnje izkazal: "V Planico se je vedno lepo vrniti. Prišel sem uživat v zadnjih poletih. Verjamem, da bo zelo lepo. Pozitivna nestrpnost je prisotna. Vrniti se na letalnico je nekaj najlepšega. Trinajst fantov nas je na štartu, a se vedno osredotočam nase. Če bom oddelal, kot znam, sem lahko zelo visoko."