Timi Zajc upa, da se bo vrnil iz brezna in marsikomu zaprl usta

Za mladega slovenskega skakalca Timija Zajca, ki bo prihodnji mesec dopolnil 21 let, je prav posebna sezona. V tekmovalnem delu se mu ni izšlo, kot si je želel, nezadovoljstvo z delom stroke pa je javno izkazal na decembrskem svetovnem prvenstvu v poletih v Planici.

"Bolj tiho moraš biti …"

Sledila je njegova izključitev iz ekipe, z mesta glavnega trenerja pa se je poslovil Gorazd Bertoncelj. Če se je Zajcu uresničila želja, pa se mu ni v nadaljevanju zime, saj ni našel stika z najboljšimi. Po daljšem procesu treninga v domačem okolju se ob vrnitvi v karavano svetovnega pokala ni proslavil. A je razlog za to, poudarja Zajc: "Nekako se mi ni izšlo. Na tekmi mi je bilo težko. Glava je bila zelo pomembna. Upam, da se bom vrnil iz brezna in marsikomu zaprl usta."

Foto: Sportida

Ni mu žal, da se je v decembru zgodil tak dogodek, in še vedno stoji za tem. Dejstvo je, da je mogoče iz vsake negativne izkušnje potegniti pozitivne stvari. O tem, kaj se je naučil, je dejal: "To, da sem se preveč postavil za vso ekipo. Bolj tiho moraš očitno biti in mora se ti malo 'fučkati'."

Kamen se mu je dodobra odvalil od srca

Obzorja so se mu nekoliko razsvetlila v sredo na Letalnici bratov Gorišek, ko je pokazal konstantne polete in bil v kvalifikacijah s poletom, dolgim 233 metrov, 15., kar je dober obet za današnjo tekmo. "Kar nekaj časa je minilo, da sem spet pokazal dober polet. Kvalifikacijski je bil pravi. Preleteti 230 metrov prinaša tisti pravi občutek, vznemirjenje. Pri trening poletih nisem imel pravega položaja za letenje. Imam zelo malo težav, kar je dobrodošlo," pravi Zajc.

"Po dolgem času sem imel višino v zraku in sem užival." Foto: Guliverimage

Poudarja, da mu apetiti zaradi boljših sredinih skokov niso zrasli, v isti sapi pa dodaja: "Marsikomu morda ja. Upam, da se mi ti dve tekmi sestavita in bom pokazal takšne polete, kot je bil kvalifikacijski. Kamen se mi je kar dodobra odvalil od srca. Skala še ne. Po dolgem času sem imel višino v zraku in sem užival."

Prišel po dve priložnosti

Pred prihodom v Planico ni imel pričakovanj, saj se zaveda, da je na letalnici povsem drugače, kot so treningi na normalnih skakalnicah, na katerih so skakalci v večini aktivni. "Forma na normalnih skakalnicah ni ravno pokazatelj, kako dober boš na letalnici. Prišel sem po dve priložnosti," je dejal Zajc in na dejstvo, da je na treningih kazal dobro raven skakanja, pripomnil: "Odvisno, kako to gledamo. Če sem se primerjal z Anžetom Laniškom, je bilo zelo slabo. Na treningu je korak pred vsemi. Na letalnico moraš priti s čim manj strahu in uživati."

Foto: Sportida

Pravi poleti v Planici bi mu zagotovo dali veliko vetra v jadra, da bi nato v poletnem pripravljalnem obdobju zagrizel v delo in bi v olimpijski zimi spet kazal skoke, kot smo jih bili od njega vajeni: "Smernic za naprej sicer še nimam. V glavi imam ta teden. Kako oditi na letalnico in se odriniti. Z malo mislimi grem na vrh. Upam, da tudi danes ne bo treba veliko razmišljati in bom sproščeno odskakal."