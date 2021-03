Selektor poudaril: Ostali smo kar precej dolžni

Skakalci so imeli po nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu dolg tekmovalni premor, saj je bila norveška turneja RAW Air odpovedana. Nekateri so v tem času dobili malce več počitka, da so napolnili baterije, saj so bile glave polne.

Več kot 14 dni so bili brez tekem, glavni trener Robert Hrgota pa je spregovoril o tem, kako so preživeli čas in s kakšnim zanosom so prišli v Planico: "Morda je bil ta premor drugačen kot v preteklih letih, a smo imeli že med sezono veliko prilagajanj, ker je dogajanje specifično. Nekateri fantje so imeli po prvenstvu nekoliko več počitka. Prilagajali smo se. Za vsakega smo poskušali narediti najboljše, kar se je dalo. Nekih bistvenih razlik ni bilo. Zelo dobro smo tempirali formo. Fantje kot ob vseh preostalih koncih tedna merijo na najvišje uvrstitve. Osnova je, da je izvedba najboljša."

Oči uprte v Laniška in Pavlovčiča

Določena nihanja so pri skakalcih bila, kar smo lahko videli tudi na uradnih sredinih treningih in kvalifikacijah. Najbolj konstantna in najvišje uvrščena sta bila Bor Pavlovčič, ki je imel v kvalifikacijah tretji rezultat, in Anže Lanišek s sedmim.

"Tudi učinek svetovnega prvenstva je pustil posledice. Po drugi strani je bilo dovolj časa, da smo raven skakanja dvignili. Mislim, da je ta trenutek vsaj večina dobro pripravljena," poudarja Hrgota, ki je pozdravil uvrstitev desetih skakalcev na današnjo tekmo. Ta se bo začela ob 15. uri.

"Nekaj stvari nismo osvojili v tej sezoni. Manjka nam ta zmaga."

V tej sezoni so slovenski skakalci skočili do šestih stopničk v svetovnem pokalu. Pravzaprav sta bila Lanišek in Pavlovčič tista protagonista, ki jima je uspel tovrstni podvig. Anžetu je to uspelo štirikrat, Boru dvakrat, nas je pa Lanišek razveselil še z bronasto medaljo na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu.

Foto: Sportida

Zmage v tej sezoni še nismo dočakali in je imperativ, poudarja Hrgota: "Nekaj stvari nismo osvojili v tej sezoni. Manjka nam ta zmaga. Vsi bi si jo želeli. Glede na potek vse sezone bi bila v Planici najbolj dobrodošla. Upam, da se tekmovalci ne bodo ozirali na to zmago, ampak se osredotočili na svojo izvedbo. Imamo štiri tekme, od tega je ena ekipna. Moštveno smo ostali kar precej dolžni. Priložnosti in izzivov bo veliko. Lahko se vsi veselimo tega tedna."

Na današnji tekmi bomo torej videli kar deset slovenskih skakalcev. Nastopili bodo Anže Semenič, Lovro Kos, Tilen Bartol, Cene Prevc, Žiga Jelar, Timi Zajc, Domen Prevc, Peter Prevc, Bor Pavlovčič in Anže Lanišek, ki je pred tekmo dejal: "Upam, da nas bo deset tudi med dobitniki točk."