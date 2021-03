Pavlovčič v Planici poletel do tretjega mesta!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bor Pavlovčič je v prvi in hkrati edini današnji seriji pristal pri 227,5 metra.

Bor Pavlovčič je v prvi in hkrati edini današnji seriji pristal pri 227,5 metra. Foto: Guliverimage

Bor Pavlovčič je na drugi posamični preizkušnji v Planici poskrbel za lep slovenski uspeh. V maratonski in hkrati edini izpeljani seriji, ki jo je močno krojil veter, je Pavlovčič (227,5 m/225,2 točke) osvojil tretje mesto, slovenski uspeh pa je s četrtim mestom dopolnil Domen Prevc (223,5 m/222,8). Zmage se je sicer razveselil Nemec Karl Geiger (232 m/237,3) pred zmagovalcem četrtkove preizkušnje Japoncem Rjojujem Kobajašijem (231 m/227,7).

Po včerajšnjem prvem tekmovalnem dnevu v Planici, kjer je kar deset Slovencev prišlo do točk, žal pa ga je močno zaznamoval tudi grozljiv padec Norvežana Daniela Andreja Tandeja, je bila danes na Letalnici bratov Gorišek izpeljana še druga posamična preizkušnja. Dogajanje v Planici je danes močno krojilo vreme. Zaradi vetra so bile že pred tekmo odpovedane kvalifikacije, prva serija pa je bila prestavljena za pol ure. Tudi sama tekma je bila zaradi premočnega vetra večkrat prekinjena, zato se je žirija tekmovanja že med prvo serijo odločila, da finalne serije ne bo in da bo bodo obveljali rezultati prve.

Zmagovalec Karl Geiger. Foto: Guliverimage

Zaradi odpovedanih kvalifikacij je tako na tekmi nastopilo 66 tekmovalcev. Za slovensko veselje je s tretjim mestom poskrbel Bor Pavlovčič, ki je bil tako kot v četrtek najboljši Slovenec. S poletom dolgim 227,5 metra se je uvrstil na tretje mesto. Za zmagovalcem svetovnim prvakom v poletih Karlom Geigerjem je zaostal 12,1 točke, drugi je bil četrtkov zmagovalec Japonec Rjoju Kobajaši, za katerim je Pavlovčič zaostal le 2,5 točke. Za malenkost so se stopničke izmuznile Domnu Prevcu, ki je nastopil v najslabših pogojih in bil na koncu četrti.

Do točk svetovnega pokala se je tokrat sicer prebilo osem Slovencev. Peter Prevc je osvojil enajsto mesto (216 m/206,8), mesto za njim je zaostal Žiga Jelar (223 m/205,5). Anže Semenič je osvojil 19. mesto (217 m/ 198,3), Lovro Kos je bil 21. (220 m/196,5), mesto za njim je pristal Cene Prevc, ki je s poletom dolgim 232,5 metra postavil osebni rekord (194,3). Anže Lanišek je bil 26. (212 m/194,3).

Brez točk svetovnega pokala so od Slovencev ostali Timi Zajc (185,1) na 35., Tilen Bartol (171,3) na 47., Žak Mogel (153,8) na 54., Rok Justin, ki je sklenil tekmovalno pot, na 58. (148,2) in Tjaš Grilc (125,6) na 65. mestu.

V soboto bo pod Poncami tradicionalna zadnja moštvena tekma sezone svetovnega pokala, na kateri bodo slovenske barve zastopali Pavlovčič, Peter Prevc, Jelar in Domen Prevc.

Planica, druga tekma: