"V Planici sem sedaj v novi vlogi. Večkrat sem bil že kot gledalec in doživel to vzdušje. Planica je res najboljši organizator, s katerim smo sodelovali v tej sezoni," se je direktor tekmovanj v smučarskih skokih Sandro Pertile razgovoril o Planici. Čevlji njegovega predhodnika Walterja Hoferja so bili veliki, verjame pa, da bo nadaljeval njegovo delo in še bolj populariziral ta šport po svetu, ki ga po olimpijski sezoni čakajo spremembe.

Nekdanji italijanski skakalec Sandro Petrile je prestal krstno sezono v vlogi direktorja tekmovanj v smučarskih skokih pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS). Legendarni Walter Hofer se je lani po 28 letih dela podal v zasluženi pokoj, v njegove velike čevlje pa je stopil naš zahodni sosed. Že na samem začetku je imel veliko dodatnega dela, ki ga je prinesla pandemija bolezni covid-19. A Petrile zre v prihodnost − skupaj s sodelavci želi dvigniti prepoznavnost smučarskih skokov in ta šport ponovno obuditi tako v ZDA kot tudi v državah Daljnega vzhoda.

Foto: Sportida V soboto ste se morali sprejeti odločitev, da zaradi premočnega vetra ekipno preizkušnjo prekinete. Kako težke razmere so bile na Letalnici bratov Gorišek?

Ves teden so bile razmere težke. Pomembno pa je, da delamo kot ekipa. Vsi moji sodelavci so naredili odlično delo. Skušali smo izpeljati tekmo, vendar smo jo morali prekiniti, ker so bile razmere preveč zahtevne. Varnost je na prvem mestu. Smo zunanji šport, zato moramo sprejeti tudi vpliv drugih dejavnikov.

Vseeno bomo videli skakalce nastopiti na ekipni preizkušnji. V nedeljo bo tako dvojni program.

O tem smo se pogovarjali z lokalnim organizacijskim komitejem. Ekipna tekma bo tako ob 9. uri z eno serijo, posamična pa se bo začela ob 10.30. Vremenska napoved za jutri je bolj optimistična.

Foto: Sportida Kakšna je vaša skupna ocena glede Planice?

Prvič sem v Planici v tej vlogi. Večkrat sem bil že kot gledalec in doživel to vzdušje. Planica je res najboljši organizator, s katerim smo sodelovali v tej sezoni. Vesel sem in pohvalil bi Smučarsko zvezo Slovenijo, organizacijski komite … Vidi se, da so smučarski skoki v Sloveniji 'religija' in zelo smo veseli zaradi tega.

Kako veliki pa so bili za vas čevlji, v katere ste stopili, ko ste prevzeli mesto Walterja Hoferja, ki je bil dolga leta prvi mož skokov?

Pošteno povedano sem imel občutek, da so bili lansko sezono čevlji bistveno večji (v pretekli ga je Hofer uvajal, op. a.). Nekako sem imel srečo, ker je položaj z epidemijo covid-19 naredil povsem drugačno sezono, kot so bile te v preteklosti. Več energije smo morali vložiti zaradi situacije, povezane s covidom-19. Nisem imel časa, da bi razmišljal, kako veliki so Walterjevi čevlji. Zahvalil bi se mu, ker mi je lani predal izjemno znanje. Za nas je bila zelo težka sezona, hkrati pa mislim, da smo skupaj vse izpeljali v pravi smeri.

Walter Hofer se je poslovil od funkcije direktorja tekmovanj v smučarskih skokih preteklo sezono, ko je posle predal Italijanu. Foto: Sportida Hofer je naredil veliko glede prepoznavnosti smučarskih skokov. Dvignil jih je na visoko raven. Kakšne smernice imate vi, da boste nadaljevali njegovo pot?

Za prvo sezono mi je bilo pomembno, da so smučarski skoki ostali stabilni. Na vse konce sem moral gledati. V televizijske prenose smo vključili nekaj novosti, ker gledalcev ni bilo ob skakalnicah. Zato smo morali spremeniti koncept za produkcijo televizije. Moramo biti inovativni in vpeljati nove stvari. V tej sezoni sem dobil veliko idej in podatkov. Naslednja bo priprava za velike oziroma nekatere pomembne spremembe, ki bodo sledile po zimskih olimpijskih igrah v Pekingu.

In te bodo?

Bolj bomo promovirali naš šport na TV. Radi bi dvignili raven organizacije tekmovanj. Ker je bila tako specifična sezona in smo imeli gledalce le pred televizijskimi ekrani, bi jih radi kmalu pripeljali ob iztek skakalnice. Verjamemo, da bo naš produkt boljši, če bomo ob skakalnicah naredili pravo vzdušje. Ena od naših želja je, da bi naš šport razširili po svetu. Radi bi se vrnili v ZDA, se razvijali na Daljnem vzhodu. Ne le na Japonskem, ampak tudi v drugih državah. Torej, biti še bolj mednarodni in dobiti nazaj nekatere države, ki se v teh trenutkih borijo.