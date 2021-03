Znane nove informacije o nesrečnem Danielu Andreju Tandeju

"Vse gre po načrtih. Skupna ocena, ki zajema osnovne telesne funkcije, dober odziv na zdravljenje in zadovoljstvo glede na večerne teste, je dobra. Danes ga bodo počasi zbudili iz umetne kome. Športni direktor Clas Brede Braathen bo ob njem, ko se bo zbudil," so zapisali pri norveški skakalni zvezi glede stanja Daniela Andreja Tandeja.

Norveški skakalec je grdo padel v petek na Letalnici bratov Gorišek. V izteku letalnice so ga oživljali, nato pa s helikopterjem nemudoma odpeljali v UKC Ljubljana. Po le 59 minutah od padca je že bil v ljubljanski bolnišnici. Pregledi so pokazali, da si je zlomil ključnico, predrta pa ima tudi pljuča. Ker je telo potrebovalo počitek, so ga dali v umetno komo, danes pa ga bodo, kot kaže, zbudili iz nje.

V norveški reprezentanci so bili pretreseni nad padcem, hkrati pa izpostavili, kako so zadovoljni, da ima Tande ob sebi tako kakovostno zdravniško oskrbo. "Tako slaba stvar se ne bi mogla zgoditi na boljšem prizorišču. Hvala glavnemu zdravniku organizatorjev in njegovi ekipi, ki ga je oskrbela takoj po padcu, pa tudi zdravniški ekipi v Ljubljani, ki mu je nudila nadaljnjo pomoč. Bilo je res težko, zelo slabo je bilo videti takoj po padcu. Še sedaj ne morem verjeti, da je od padca Tandeja do njegovega prihoda v bolnišnico v Ljubljani minilo vsega skupaj le 59 minut. Res izjemno hitro, nemogoče je sploh pomisliti na kaj takega. A je bilo v petek za nas videti, kot da so minile ure. Vem, da je v takih izrednih dogodkih čas zelo počasi teče. Govoril sem z zdravniki na Norveškem, tudi z vodjo našega centra. Dejali so mi, da smo imeli srečo, da se tako slaba stvar ne bi mogla zgoditi na boljšem prizorišču. Ob tem so dodali, da so zdravniki v Ljubljani v samem svetovnem vrhu za tovrstne poškodbe. Na Norveškem sta zato vsem Slovenija in Planica sedaj še bolj pri srcu, " je povedal Braathen.