Izjemno: Nika Križnar osvojila veliki kristalni globus!

Nika Križnar je danes v ruskem Čajkovskem spisala zgodovino! Na zadnji preizkušnji svetovnega pokala v tej sezoni je osvojila tretje mesto in prišla do skupne zmage in velikega kristalnega globusa. V Čajkovskem so danes sicer zaradi premočnega vetra izpeljali le eno serijo, zmagala je Avstrijka Marita Kramer, konkurentka v boju za skupno zmago Japonka Sara Takanši pa je bila šele sedma. Uspeh Križnarjeve so Slovenke dopolnile z drugim mestom v pokalu narodov.

Nika Križnar je v Čajkovskem prišla do novega ogromnega uspeha slovenskega športa. Na zadnji tekmi svetovnega pokala v tej sezoni je nadoknadila 15 točk zaostanka v skupnem seštevku za Japonko Saro Takanaši in prišla do tako želenega velikega kristalnega globusa. 21-letna slovenska šampionka je tako po Primožu Peterki in Petru Prevcu tretja Slovenka, ki je v žep pospravila zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala smučarskih skokov. Križnarjeva je sezono končala pri 871 točkah, Takanšijeva je zbrala 862 točk in tako ostaja pri štirih osvojenih globusih, Avstrijka Marita Kramer, ki je danes slavila z rekordom skakalnice, je bila tretja (860 točk).

Križnarjeva je tako kronala odlično sezono, v kateri je na svetovnem prvenstvu na posamični preizkušnji na veliki skakalnici osvojila tretje mesto, temu pa je dodala še srebro v ekipni tekmi. V tej sezoni svetovnega pokala je kar desetkrat na 13 tekmah stala na stopničkah za zmagovalke. Prvič v karieri je stala na najvišji stopnički, in sicer dvakrat (Hinzenbach, Rasnov). Še po štirikrat je končala na drugem in tretjem mestu.

Skupna razvrstitev (13/13):

1. Nika Križnar (Slo) 871 točk

2. Sara Takanashi (Jap) 862

3. Marita Kramer (Avt) 860

4. Silje Opseth (Nor) 692

5. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 516

6. Ema Klinec (Slo) 492

7. Irina Avakumova (Rus) 349

8. Maren Lundby (Nor) 338

9. Katharina Althaus (Nem) 316

10. Chiara Hölzl (Avt) 308

...

16. Urša Bogataj (Slo) 232

19. Špela Rogelj (Slo) 179

23. Jerneja Brecl (Slo) 140

36. Katra Komar (Slo) 44

...

Danes je bila po eni in edini izpeljani seriji najboljša Kramerjeva (146,5 m/136,1 točke). Nika Križnar je nastopila iz nižjega zaletišča in je pristala pri 131,5 metra (115,4), kar je bilo dovolj za tretje mesto, druga je bila Norvežanka Silje Opseth (134 m/120,1). Japonka Takanašijeva je po nekajminutnem čakanju na vrhu pristala pri "le" 126 metrih, kar je zadostovalo za sedmo mesto (109,4). Četrta Avstrijka Daniela Iraschko-Stolz je za Križnarjevo zaostala le dve desetinki točke. Žirija se je sicer trudila z izpeljavo finala, a je po treh skokih v drugi seriji in po dolgem zasedanju odločila, da druga serija ne bo izpeljana.

Za Niko Križnar je sanjska sezona. Na svetovnem prvenstvu je na posamični preizkušnji osvojila tretje mesto, v ekipni tekmi je osvojila srebro, za vrhunec pa je poskrbela z osvojitvijo velikega kristalnega globusa. Foto: Sportida

Do točk so prišle še štiri Slovenke. Ema Klinec (111,8 točke) je skočila 124,5 m in osvojila šesto mesto. Špela Rogelj (83,0) je skočila 118,5 m in je osvojila 14. mesto, Urša Bogataj (71,5) pa je po 113 m dolgem skoku 21. Katra Komar (97,5m/44,5) je preizkušnjo končala na 29. mestu.

Že pred posamično preizkušnjo so organizatorji v Čajkovskem izvedli ekipno tekmo, na kateri je Slovenija v postavi Nika Križnar, Ema Klinec, Katra Komar in Urša Bogataj zasedla drugo mesto. Zmagale so Avstrijke, ki so bile najboljše tudi v pokalu narodov (3053 točk), Slovenija je osvojila končno drugo mesto (2883), tretja je bila Norveška (2480).

Vrstni red v pokalu narodov (15/15):

1. Avstrija 3053 točk

2. Slovenija 2883

3. Norveška 2480

4. Japonska 2070

5. Nemčija 1408

6. Rusija 948

...

Čajkovski, posamična preizkušnja (Ž):