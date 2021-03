Slovenke tik pod vrhom, a zaostanek za Avstrijo je vse večji

Na prestavljeni ekipni tekmi smučarskih skakalk v Čajkovskem so Slovenke zasedle 2. mesto, zmagale so Avstrijke, ki so tako pred finalno tekmo sezone tudi ubranile vodstvo v pokalu narodov. Organizatorji ruski turneje Blue Bird bodo zadnji tekmovalni dan svetovnega pokala te sezone poskušali izpeljati dvojni spored. Tako bo ob 8. uri sledila še zadnja posamična tekma te zime.

Podobno kot v Planici, je tudi v Čajkovskem v soboto veter odpihnil ekipno tekmo smučark skakalk na srednji skakalnici. Organizatorji so v Rusiji sprejeli enako odločitev kot v Sloveniji in ekipno tekmo uvrstili na program ob 8. uri zjutraj po lokalnem času s samo eno serijo. Za Slovenijo, ki je pred tekmo v pokalu narodov za Avstrijo zaostajala 27 točk jo je odprla Špela Rogelj s 86,5 metra, kar je pomenilo peto mesto s 87 točkami.

V sončnem Čajkovskem je Katra Komar kot druga slovenska skakalka pristala pri 85,5 metra, s 163,6 točke pa so bile Slovenke po polovici tekme četrte, prehitele so Norvežanke. Vodile so še naprej Japonke s 176,5 točke pred Avstrijkami, Sophie Sorschag je skočila 89 metrov, imele so 174,1 točke, tretje Nemke so imele 172,5 točke. A kmalu je prišla novica od diskvalifikaciji Juke Seto, kar je pomenilo, da so v vodstvu Avstrijke pred Nemkami in Slovenkami.

Katra Komar je kot druga Slovenka pristala pri 85,5 metra. Foto: Vid Ponikvar

Urša Bogataj je v tretji skupini skočila 86 metrov, ob nizkih ocenah za slog pa so naše z 233,8 točkami že močno zaostajale za Avstrijkami in Nemkami. Nato pa je sledil skok tekme s strani Nike Križnar, ki je pristala pri 101 metru in je naše s 348,5 točke zanesljivo popeljala na drugo mesto pred Nemke, ki so na koncu zbrale 336,5 točk. Avstrijsko zmago je potrdila Marita Kramer z 98 metri in 373,7 točkami. V pokalu narodov imajo naše severne sosedinje pred zadnjo tekmo sezone tako 77 točk naskoka pred Slovenkami.

Finalna tekma sezone bo na sporedu ob 11. uri po lokalnem in 8. uri po slovenskem času. Na štartni listi je najboljših 31 skakalk sezone, tudi pet Slovenk, poleg teh, ki so nastopile na ekipni tekmi še Ema Klinec. Nika Križnar v skupnem seštevku za Japonko Saro Takanaši zaostaja 15 točk.

