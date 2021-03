Pomembna ekipna tekma za naše skakalke

Danes bo v Rusiji v mestu Čajkovski na sporedu zadnja ekipna tekma svetovnega pokala smučarskih skakalk to zimo. Slovensko četverico bodo zastopale Nika Križnar, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Katra Komar. Prva serija se začne ob 13. uri.

Preizkušnja je pomembna tudi zaradi seštevka v pokalu narodov, v katerem Slovenija zaseda drugo mesto. Za Avstrijo po petkovi posamični tekmi slovenske skakalke zaostajajo za 27 točk.

Slovenke so dobile edino ekipno tekmo te sezone na domačem Ljubnem ob Savinji. Takrat so bile Ema Klinec, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Nika Križnar zanesljivo boljše od drugih Norvežank in tretjih Avstrijk.

Na podlagi izidov so tokrat favoritinje Avstrijke, ki so imele na petkovi posamični tekmi nekoliko boljši izkupiček.

Prva serija