Dobrodošla v kristalni druščini

Postopek za izdelavo globusa je jasen. Oblikovanje 46 centimetrov visokega velikega globusa poteka tudi do sedem dni (mali kristalni globus pa od tri do štiri dni). V postopku sodeluje šest oseb, in sicer oblikovalec, trije steklopihalci in dva steklorezca. Steklopihalci najprej iz tudi do 1.200 stopinj vročega staljenega stekla oblikujejo osnovno lovoriko, ki mora, da zadosti kriterijem kakovosti stekla, pred nadaljnjim oblikovanjem na 24-urno hlajenje. Ko je surov izdelek ohlajen, so na vrsti graverji, katerih rezalna tehnika ostaja skrivnost podjetja. Ti z diamantno ploščo izrežejo snežne kristale, vgravirajo disciplino, logotip krovne organizacije in pokrovitelje.

Zveni zapleteno, a vseeno jasno določeno. Povsem drugačna in nikoli povsem jasno začrtana je športnikova pot do tega globusa. To bodo prav gotovo iz prve roke potrdili vsi Slovenci, ki so se dokopali do te najbolj prestižne zimsko-športne lovorike, ki za razliko od odličij na največjih tekmovanjih odslikava odličnost v celotni sezoni.

V tej zimi je do malega globusa prišla Anamarija Lampič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prav v Planici, kjer se danes zaključuje moška skakalna sezona, je veliki kristalni globus kar dvakrat visoko v zrak dvignil Primož Peterka. Pred petimi leti se je v podobni vlogi znašel tudi Peter Prevc. Po enkrat sta skupna zmagovalca postala tudi alpska smučarka Tina Maze (2012/13) in deskar Žan Košir (2014/15). Danes pa je veliki globus v zrak dvignila še Nika Križnar. Še veliko bolj pester je nabor slovenskih dobitnikov malih globusov. V večni slovenski vitrini jih je namreč kar 22.