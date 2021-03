Nesrečnega Tandeja prebujajo iz kome: v Slovenijo prihajata mama in dekle

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz norveškega skakalnega tabora prihaja novica o stanju Daniela Andreja Tandeja, ki jih je v petek ob padcu huje skupil na Letalnici bratov Gorišek. Prebujanje iz umetne kome se je začelo v soboto, ob njem pa je športni direktor norveških skokov Clas Brede Braathen. V Slovenijo prihajata tudi njegova mama in dekle.

"Stanje Daniela je stabilno. Proces prebujanja iz umetne kome se je začel včeraj. Varno ga je treba izvesti in se prilagodi na preostala zdravljenja. Nadaljnji pregledi in zdravljenje so bili opravljeni včeraj, da bo prebujenje lahko uspešno izvedeno. Clas Brede Braathen je ob njem v času zbujanja iz kome. S postopkom ni nobene drame," je dejal zdravnik norveške skakalne ekipe Guri Ranum Ekaas.

Daniel Andre Tande je v petek padel na Letalnici bratov Gorišek in v izteku ležal v nezavesti. S helikopterjem so ga odpeljali v UKC Ljubljana, kjer mu vse odtlej nudijo najboljšo možno zdravljenje.

Norvežani so zelo zadovoljni z delom slovenske zdravniške službe in so večkrat izpostavili, da se nesreča ne bi mogla zgoditi na boljšem mestu, saj imajo naši zdravniki veljavo v tujini.

Po naših informacijah bosta v Slovenijo pripotovala tudi Tandejeva mama in dekle, ki želita v teh težkih časih biti ob njem.