Domen Prevc priznal: Lagal bi, če bi rekel, da je drugače

"Poleti nisem bil tako osredotočen na skoke. Lagal bi, če bi rekel, da sem bil. Poškodoval sem si še zapestje in to me je na koncu kaznovalo. Sem pa potreboval nekaj let, da sem dejansko dojel, da bom moral biti skokom predan skozi celo leto," je Domen Prevc spregovoril o trditvah stroke, da bo le na tak način lahko naredil preskok k najboljšim, kjer je že bil, in to tudi dokazal v Planici.

Pisala se je sezona 2016/17, ko je Domen Prevc navduševal. Do odhoda na novoletno turnejo je nanizal štiri zmage, bil v središču pozornosti. Zimo je končal kot šesti skakalec, kar je bil odličen obet za prihodnost.

O tem, da bi ga morebiti zmage ponesle, nato pa je v prihodnjih sezonah sledil padec, je povedal: "Ne vem. Mogoče bom to nekaj nekaj let lahko rekel. Takrat, ko sem zmagoval, so se mi res stvari poklopile. Vse, dresi, smuči, štab je bil sestavljen, nikoli nobenih komplikacij. Bomo videli naslednje leto."

A trener mladinske reprezentance Gorazd Bertoncelj mu je že v tistem obdobju dejal, da vedno ne bo mogel računati na to, da se mu bo v jesenskem obdobju vse poklopilo le, če bo že v poletnem pripravljalnem obdobju z glavo povsem pri skokih.

"Že poleti bom 'špica' pripravljen"

Ni pa bil edini strokovnjak, ki je izpostavil tovrstne Domnove težave. Zadnji je o njih spregovoril glavni trener A-reprezentance Robert Hrgota: "Domen je tip skakalca, ki se bo moral pri sebi odločiti, da bo celotno leto garal in si želel priti v sam vrh. Zelo težko je, ko si kot mlad zelo uspešen. Zmaguješ, ko si še tako rekoč otrok. Takšni uspehi so lahko dvorezen meč. Po eni stani misliš, da ti je vse dano, po drugi strani pa te lahko hitro prizemlji. V Planici je pokazal, česa je sposoben. Nekajkrat v sezoni je bil v slabših pogojih na različnih skakalnicah močan. Zlasti ekipna tekma v Oberstdorfu druga serija ... Če se bo pripravljen žrtvovati, vase vložiti, je lahko spet zelo močan skakalec."

Foto: Guliverimage

V Planici smo o tej temi spregovorili tudi z najmlajšim od bratov Prevc, ki je priznal, da z glavo ni bil vedno pri skokih: "Poleti nisem bil tako osredotočen na skoke. Lagal bi, če bi rekel, da sem bil. Poškodoval sem si še zapestje in to me je na koncu kaznovalo. Ta poškodba je tudi vplivala na celotno sezono. Letos sem si že po svetovnem prvenstvu rekel, da bo naslednja sezona drugačna. Že poleti bom 'špica' pripravljen in bom imel čas testirati vso opremo. Sem pa potreboval nekaj let, da sem dejansko dojel to pri sebi. Vedel sem sicer že več let, a me je to sezono malo bolj 'udarilo' po glavi."

"Veliko novega sem se naučil v tej sezoni"

Če bo besede prelil v dejanja, bo lahko Slovenija v prihodnji sezoni dobila še enega močnega aduta. Vendarle ima Domen v sebi potencial za visoke domete: "Veliko novega sem se naučil v tej sezoni. Tudi to, na katere stvari je treba biti pozoren. Bili so vzponi in padci. Na začetek sezone nisem bil prisoten, saj sem imel zlomljeno zapestje. Potem sem se celo sezono nekako 'lovil' z opremo, saj je nisem mogel testirati septembra in oktobra. Še zdaj sem v Planici sem skakal z dresom, ki smo ga naredili januarja. Se pozna, da nisem imel časa septembra in oktobra, ko so vsi testirali, zaključevali zadnje priprave. To mi je manjkalo. Se je poznalo v sezoni. Planiški konec pa se ni izšel po mojih željah. Skokom je nekaj manjkalo, stopničke so manjkale. Glede na celotno sezono pa sem zelo zadovoljen, kako se je razpletla."

Foto: Guliverimage

Na Letalnici bratov Gorišek je pokazal, da ima velik potencial. Odlično je letel tudi, ko je veter pihal v hrbet, kar je zanj še toliko bolj spodbudno. Dvakrat je skočil do četrtega in enkrat do osmega mesta. Temelje je torej začel graditi, zdaj pa jih bo moral dokončati v pripravljalnem obdobju, potem pa bomo spet lahko gledali njegove všečne predstave na skakalnicah po vsem svetu.