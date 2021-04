Odločnosti mu ne manjka: želi olimpijsko medaljo

Začetek sezone je bil za Žigo Jelarja spodbuden, saj se mu je dvakrat uspelo uvrstiti na 13. in na prvi postojanki novoletne turneje v Oberstdorfu na osmo mesto. A je sledil globok padec. V nadaljevanju se mu ni uspelo približati uvrstitvam iz prejšnje zime, v kateri je bil enkrat drugi in tudi osmi.

Preskok se ni zgodil. Prebudil se je na koncu v Planici, kjer je bil dvakrat 12., ponesrečilo pa se mu je na ekipni tekmi, kar ga je nekoliko žrlo. Da bi bila prevelika odgovornost, je zanikal: "Ne bi rekel, ker sem se zelo dobro počutil. Nisem čutil nobene obremenitve. Ne vem, kaj se je zgodilo na ekipni tekmi. Kar težavno je bilo zjutraj, ker je še rosilo. Verjetno si bom tridesetkrat zavrtel posnetek in iskal detajle za tiste tri točke. Če sklenem, osebni rekord je nekaj najlepšega, če ga doživiš v Planici. Na koncu je skupno 12. mesto v poletih super."

"Trdo bom delal, da me bodo drugi gledali v hrbet"

Beseda je nato nanesla na celotno sezono, ki mu je pustila kar nekaj vprašajev, a je zelo optimističen pred naslednjimi izzivi. Pogleduje celo proti medalji na olimpijskih igrah v Pekingu: "Zelo turbulentna je bila. Začel sem z veliko željo, ker sem dobro skakal pred sezono. Izgubil sem se v opremi, zaupanju vase. Nekako sem pregrizel in našel mirnost. Temelji so dobri. Vesel sem, da se mi je vse to zgodilo v tej sezoni, ker je naslednja olimpijska. Imam željo iti tja po medaljo. Dokazal sem, da sem sposoben mešati štrene najboljšim. Trdo bom delal, da me bodo preostali gledali v hrbet."

Pogled proti olimpijski medalji Foto: Sportida

Zaveda se, da bo moral dodobra nadgraditi vse skupaj, da mu bo uspel veliki met. A je pripravljen garati. O tem, kaj bo drugače naredil, je prvi glasbenik svetovne skakalne karavane povedal: "Jeseni sem zelo dobro skakal. Morda bom moral že prej urediti vse z opremo, da na tekmah ne bo spodrsljajev in nezaupanja. Želim si še urediti koleno."