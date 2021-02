Strahovit padec: z avtom 21 metrov globoko #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do nesreče je prišlo v Milwaukeeju, kjer je bil voznik s poltovornjakom na izvozu z avtoceste predvidoma predvidoma prehiter. Na začetku dolgega levega ovinka, ki prek nadvoza pelje naprej proti mestu, je zadel ob ograjo. Dvignilo ga je prek ograje in z vozilom je padel okrog 21 metrov globoko na drugo cesto.

S poltovornjakom je pristal na kolesih in na strehi, kar mu je lahko rešilo življenje. Posnetki nadzorne kamere oddelka za transport v Wisconsinu prikazujejo strahovit padec prek nadvoza.

Prvo pomoč so vozniku nudili mimovozeči, ob prihodu reševalcev pa je bil pri zavesti in je tudi samostojno dihal. Prepeljali so ga v bolnišnico, kjer je v nadaljnji oskrbi.