Trije pijani vozniki pobegnili s kraja nesreče, med njimi začetnik

Skupaj so si kršitelji prislužili za dobrih pet tisoč evrov kazni in večje število kazenskih točk.

Skupaj so si kršitelji prislužili za dobrih pet tisoč evrov kazni in večje število kazenskih točk. Foto: Getty Images

Policisti Policijske uprave Novo mesto so od petka do ponedeljka intervenirali v 197 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 836 klicev. Med obravnavo prometnih nesreč, zasegi vozil, posredovanjem zaradi kršenja javnega reda in miru, obravnavo sumljivih dejanj telesne poškodbe, groženj, ponarejanja listin, tatvin in drugih kršitev, so ujeli tudi tri voznike, ki so skušali pobegniti s kraja nesreče.

V petek, 30. 7., nekaj po 18. uri so novomeške policiste obvestili o prometni nesreči na avtocesti pri počivališču Starine v smeri proti Obrežju, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v drugo vozilo in nadaljeval z vožnjo. Na podlagi opisa vozila so policisti pobeglega povzročitelja izsledili. Med postopkom so ugotovili, da je 38-letni kršitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,62 miligramov alkohola. O kršitvah cestno prometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa za omenjene kršitve določa globo v višini 2.400 evrov in 18 kazenskih točk.

Pijan 18-letnik trčil v ograjo in pobegnil

Policisti Policijske postaje Krško so bili v noči na 1. 8. obveščeni, da naj bi v Krškem voznik osebnega avtomobila trčil v ograjo in odpeljal s kraja nesreče. Na podlagi opisa vozila so kršitelja izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 18-letnega voznika začetnika, ki je vozil pod vplivom alkohola.

Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog. Zaradi neprilagojene hitrosti, zapustitve kraja prometne nesreče in vožnje pod vplivom alkohola so mu izdali plačilni nalog v višini 1.100 evrov in izrekli sedem kazenskih točk.

Tudi voznica za volanom opita pobegnila s kraja nesreče

O prometni nesreči s pobegom so bili 1. 8. zvečer obveščeni tudi sevniški policisti. Voznik osebnega avtomobila naj bi na pakirnem prostoru stanovanjskega bloka trčil v drug avtomobil in pobegnil s kraja.

Na podlagi opisa so policisti pobeglo voznico izsledili. Med postopkom so ugotovili, da gre za 25-letno kršiteljico, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,51 miligramov alkohola. Tudi njo so oglobili, s 1.520 evri in ji izrekli 16 kazenskih točk.