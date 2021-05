Dolenjski voznik opit zaspal za volanom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novomeške policiste je ponoči občan opozoril na nevarno ravnanje voznika, ki naj bi zaradi opitosti omagal in zaspal v avtomobilu sredi ceste. Policisti so se takoj odzvali, 45-letnega kršitelja izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,68 miligrama alkohola.