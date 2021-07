Zbil je mamo in deklico, ki so jo rešili izpod zmečkanega avtomobila #video

Posnetki telesne kamere prikazujejo trenutek, ko je mama z deklico v naročju prečkala cesto. V istem trenutku je izza ovinka pripeljal voznik, ki ga je zaneslo, zaradi česar je zadel v mamo in otroka, potem pa se je voznik z nezmanjšano hitrostjo skupaj z njima z avtomobilom zaletel še v bližnjo stavbo.

Deklica je ostala zagozdena pod zveriženim prednjim delom avtomobila, a so ji takoj na pomoč priskočili policisti in naključni mimoidoči. Reševanje je bilo uspešno, deklica je bila precej prestrašena, a k sreči živa.

Po navedbah policijske uprave Yonkers so voznika takoj aretirali in obtožili vožnje pod vplivom alkohola.

Yonkers Police Officers and Bystanders Rescue Infant From Under a Vehicle!!



Surveillance and body camera footage capturing the rescue of an infant trapped under a vehicle and rendering aid to her mother after an accident!!https://t.co/iqGNzerPNQ#yonkerspd @CityofYonkers pic.twitter.com/DldJbInwt6