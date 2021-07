Voznik ponesrečenega kosovskega avtobusa se brani z molkom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avtobusna nesreča se je zgodila v nedeljo nekaj po šesti uri, ko je avtobus na redni liniji Frankfurt-Priština zdrsnil z avtoceste v bližini Slavonskega Broda in se prevrnil. V nesreči je umrlo deset potnikov, 45 je bilo poškodovanih, od tega 15 huje. Iz bolnišnice v Slavonskem Brodu so danes že odpustili 26 lažje poškodovanih. Dve osebi sta na intenzivni negi in sta v smrtni nevarnosti.

Hrvaška policija je objavila, da je voznik zapeljal s cestišča na travnik ob avtocesti, nato je avtobus zaneslo in se je prevrnil. Voznik je v nedeljo preiskovalcem priznal, da je zaspal za volanom. Še ista dan so ga aretirali.

Med današnjim zaslišanjem na tožilstvu se je 52-letnik branil z molkom, je za hrvaške medije povedal namestnik županijske državne tožilke v Slavonskem Brodu Franjo Kopunić. Napovedal je, da bo sodišče v torek odločalo o preiskovalnem priporu za voznika. Glede na kazensko ovadbo 52-letniku grozi od šest mesecev do 15 let zapora zaradi povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom.

V Slavonskem Brodu je danes bil tudi kosovski notranji minister Xhelal Svecla, ki je novinarjem dejal, da bo Kosovo spoštovalo hrvaške zakone v primeru voznika. Obenem je dejal, da kosovski pristojni organi sodelujejo s hrvaškimi oblastmi pri organizaciji prevoza poškodovanih. Nekatere, ki nimajo hujših poškodb, bodo še danes prepeljali na Kosovo, nekateri se bodo vrnili v Nemčijo. Del potnikov so nastanili v hotele v Slavonskem Brodu.

V Slavonski Brod so danes s Kosova prišli tudi nekateri svojci žrtev. Eden izmed njih je za hrvaški radio povedal, da je v nesreči umrla njegova hčerka, ki se je peljala v avtobusu s štirimi otroki.

V avtobusu je bilo 67 potnikov in dva voznika. Eden od voznikov je umrl. Doslej še niso identificirali dveh od desetih umrlih v nesreči.