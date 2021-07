Huda avtobusna nesreča na Hrvaškem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prometni nesreči na avtocesti pri Slavonskem Brodu na vzhodu Hrvaške je danes umrlo najmanj deset ljudi, več deset ljudi je ranjenih, poročajo hrvaški mediji. Avtobus kosovske registracije je nekaj po 6. uri zjutraj zdrsnil s ceste in se prevrnil. Preiskava o okoliščinah nesreče že poteka. Avtocesta v smeri srbske meje je začasno zaprta.

"Stanje je zelo hudo. V avtobusu je še vedno veliko življenjsko ogroženih potnikov," je za hrvaške medije povedal tiskovni predstavnik slavonsko-brodske policijske uprave Damir Brezić.

Na policiji so potrdili, da je v nesreči kosovskega avtobusa, ki je peljal na redni liniji Frankfurt-Priština, umrlo najmanj deset ljudi, več kot 30 so jih prepeljali v bolnišnico v Slavonskem Brodu, je poročal lokalni novičarski portal sbonline.net.

"Mrtvi ležijo na tleh. Prizor je grozljiv," je povedal reporter sbonline.net za spletni portal hrvaške komercialne televizije Nova TV. Kot dodaja portal, uradnih informacij o stanju poškodovanih ljudi še ni, saj imajo zdravniki polne roke dela.

Zaprta avtocesta

Poleg reševalcev so na kraju dogodka tudi gasilci. Več informacij o okoliščinah nesreče naj bi sporočili po koncu preiskave. Iz hrvaškega avtokluba (Hak) so sporočili, da je avtocesta zaradi prometne nesreče zaprta za promet med odcepoma Slavonski Brod vzhod in Slavonski Brod zahod. Vozila preusmerjajo na obvoz po lokalnih cestah.

Hrvaški mediji so najprej poročali, da se je prevrnil avtobus z makedonsko registracijo, a se je kasneje izkazalo, da je šlo za avtobus s Kosova.