Nedelja zjutraj: zaradi poškodovanega avta poskušal ubiti dva človeka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo zjutraj so mariborske policiste obvestili o prometni nesreči, v kateri sta se dva človeka hudo poškodovala. Kasneje se je izkazalo, da ni šlo za prometno nesrečo, ampak za poskus uboja.

Kriminalisti so ugotovili, da je med eno žrtvijo kaznivega dejanja in dvema osumljenima storilcema sprva izbruhnil večji spor zaradi poškodovanja parkiranega osebnega avtomobila žrtve. Med sporom vpletenih je eden izmed storilcev na prigovarjanje drugega z osebnim avtomobilom naklepno zapeljal v osebo, s katero se je prepiral, poleg nje pa je stala še ena oseba, ki se trku avtomobila ni mogla izogniti, zato je z vozilom zadel tudi njo.

Storilca sta z dejanjem obema žrtvama povzročila hude poškodbe. Obe so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico in sta zunaj smrtne nevarnosti.

Storilca sta po storjenem kaznivem dejanju pobegnila s kraja dogodka, vendar so ju kasneje izsledili in odpeljali k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njiju sprva odredil sodno pridržanje, po zaslišanju pa sta oba ostala v priporu, so sporočili s PU Maribor.

Do nedeljskega dejanja so v letošnjem letu na območju PU Maribor obravnavali en umor, en poskus umora in en poskus uboja.