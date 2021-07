Kot iz filma Hitri in drzni: vozilo poletelo in pristalo tik pred njima #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.



Voznik tovornjaka in njegova sopotnica sta bila priča neverjetnemu dogodku, ki bolj spominja na prizor iz filma Hitri in drzni kot pa na nekaj, kar doživiš med vožnjo po avtocesti. V zraku sta namreč zagledala leteče vozilo, ki je strmoglavilo le nekaj metrov pred njima, se večkrat zakotalilo in pristalo na strehi. Najbolj neverjetno od vsega je, da je voznica "letečega vozila" v nesreči utrpela le lažje poškodbe.