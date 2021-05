Motorist divjal 125 kilometrov na uro, pijani voznik v ograjo hiše

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oba prekrškarja, ki so ju konec tedna ustavili na območju Celja, bosta kaznovana.

Na območju Celja so policisti včeraj kaznovali motorista, ki je po naselju divjal 125 kilometrov na uro. Že v petek pa so obravnavali močno pijanega voznika, ki se je z neregistriranim vozilom z dvema različnima tablicama zaletel v ograjo stanovanjske hiše.

Šentjurski policisti so včeraj pri opravljanju kontrole cestnega prometa med Šentjurjem in Stopčami ustavili 44-letnega voznika motornega kolesa doma z območja Maribora. Ta je pri omejitvi 50 kilometrov na uro vozil skoraj dvakrat hitreje, 125 kilometrov na uro. Motoristu so začasno odvzeli vozniško dovoljenje, grozi pa mu tudi obdolžilni predlog.

Z neregistriranim avtom pijan v ograjo

Že v petek so celjski policisti obravnavali prometno nesrečo, ki jo je povzročil 44-letni voznik osebnega vozila. V krvi je imel 2,4 promila alkohola, vozil je brez vozniškega dovoljenja, na neregistriranem vozilu pa je imel nameščeni dve različni registrski tablici.

Bil je tako pijan, da je zapeljal z vozišča in trčil v ograjo stanovanjske hiše. Tudi njega čaka obdolžilni predlog.