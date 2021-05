Letalo strmoglavilo na avtocesto, čudežno vsi preživeli #video

"Zaprli smo oči in upali na najboljše," je zasilni pristanek na avtocesti za ameriški medij ABC7 komentirala ena izmed potnic. V manjšem letalu so bile sicer le štiri osebe, pilot in tri mlade ženske. Pilot je bil oče od dveh potnic in ju je skupaj z njuno prijateljico želel popeljati na izlet v bližnje mesto Indianapolis. Nihče od udeležencev nesreče ni bil huje poškodovan, v bolnišnico so odpeljali tri osebe, ki so tožile o hrbtnih bolečinah.

Pilot and his two daughters survive a plane crash landing on a highway pic.twitter.com/Vxca8sDcjD — The Sun (@TheSun) May 14, 2021

"Pilot je heroj"

Letalu je pet minut po vzletu odpovedal motor in pričelo je strmoglavljati. Pilot je imel le nekaj minut časa, da je našel primerno mesto za prisilni pristanek. Ker so bili sredi mesta, je na koncu srečo pri pristanku poiskal sredi sicer zelo prometne avtoceste. K sreči je 39-letni pilot upravičil leta izkušenj in letalo relativno uspešno pristal. Zaradi hitre reakcije in uspešnega pristanka so očividci pilota že razglasili za heroja.