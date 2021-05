Pipistrelovo letalo razkrilo ameriški tajni program po nesreči v Iraku

Ajdovsko podjetje Pipistrel specialnim enotam ameriške vojske že sedem let dobavlja letala za nadzor iz zraka. Delo za ameriško vojsko je ena največjih referenc pri potencialnih kupcih, ki sproži povpraševanje tudi drugje po svetu, je po poročanju MMC povedal direktor in solastnik podjetja Ivo Boscarol.

"Zanimivo je, da sta ameriška vojska in letalska vojaška industrija največji izvoznik letal na svetu, potem pa pridejo za kakšna specialna letala v majhno Slovenijo in še manjšo Ajdovščino, saj tako dobrih in kakovostnih, pa tudi ne za tako ceno, letal sami ne morejo narediti," je že lani za STA povedal Boscarol. A takrat slovensko javnost še ni vedela nobenih podrobnosti.

Pri Pipistrelu vedeli za tajni program

Boscarol je potrdil, da so pri Pipistrelu vedeli za omenjeni tajni program, kot tudi, da so lani izvedeli za strmoglavljenje enega od njihovih letal. Pojasnil je še, da vzrok nesreče ni bila tehnična napaka Pipistrela, ni pa želel konkretno komentirati, ali so vedeli prav za konkretni program v Iraku, saj so členi pogodbe o nerazkrivanju podatkov pri vojaških naročilih zelo strogi.

Skrivnostno poročilo ne razkriva ne vzroka ne taktik

Uradno poročilo o dogodku, do katerega se je dokopala spletna stran The War Zone, navaja, da je šlo za brezpilotnik, razvit iz Pipistrelovega enomotornega ultralahkega letala Sinus, ki je sicer služilo kot osnova številnim naslednjim Pipistrelovim letalom. 3,4 milijona dolarjev vreden brezpilotni letalnik je ob pristajanju nenadoma strmoglavil z nosom navzdol in bil popolnoma uničen.

Zanimivo je, da je poročilo vsebinsko spisano tako, da iz njega ni mogoče razbrati ne vzroka ali dejavnikov nesreče, tudi ne predlaganih sprememb taktik ali postopkov, še navaja portal. Poročilo omenja slabo vreme nad Erbilom v času dogodka.

Omenjena posebna brezpilotna letala uporabljajo Američani v sklopu svojega poveljstva specialnih operacij (SOCOM) v programu brezpilotnih letalnikov dolge vzdržljivosti LEAP. Javnost je za obstoj programa izvedela šele ta teden, ko je potekel embargo na novico, da je 24. julija lani na mednarodnem letališču v Erbilu v Iraku strmoglavil eden teh brezpilotnih letalnikov, identificiran zgolj kot AVOO9.

Šlo je za ''incident''

Da je na "nerazkriti lokaciji v tujini" 24. julija 2020 prišlo do "incidenta z daljinsko pilotiranim plovilom", je sicer takrat prva poročala Air Force Magazine in takrat se je ugibalo, da bi lahko šlo za RQ-170 Sentinel, a je revija tudi navedla, da izgubljeno letalo pripada zračnim silam posebnih operacij, ki pa RQ-170 ne uporablja. Uradno poročilo o nesreči sicer ne daje podrobnega opisa LEAP-ovega letala, razen da gre za last ameriške vlade in da ga je v času dogodka upravljal pogodbeni izvajalec, in sicer uslužbenec korporacije Technology Service (TSC), ki mu Pipistrel dobavlja letala in s katerim je Pentagon aprila lani za namene LEAP-a še povišal vrednost pogodbe na 63 milijonov. Februarja letos so jo zvišali za še dodatnih 12 milijonov na 75 milijonov.

Decembra 2019 je raziskovalni laboratorij zračnih sil (AFRL) naznanil, da je njegov center za hitre inovacije opravil serijo testnih poletov v Utahu v sklopu programa "platforme letal ultra dolge vzdržljivosti" (Ultra LEAP). Ob tem so sporočili, da bi bil sistem lahko pripravljen za operacije na terenu že leta 2020.

Izvirni Pipistrelov model Sinus sega v leto 1996 in je služil za osnovo vrsti podrazličic, vključno z linijo Virus, ki jo je preprosteje skladiščeiti. Iz ajdovskega podjetja so sporočili, da lahko aktualni model Sinus 9122 doseže najvišjo hitrost 225 kilometrov na uro, potovalno hitrost ima 200 km/h, hitrost izgube vzgona pa 63 km/h.