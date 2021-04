Tak letalnik Pipistrel razvija za Kitajce #foto

SF Express, eno od vodilnih Kitajskih logističnih podjetij, namerava razširiti svojo dostavno mrežo z uporabo velikih tovornih brezpilotnih letal z zmožnostjo navpičnega vzleta in pristanka (VTOL). Kitajci so prek hčerinske družbe Amazilia Aerospace iz Münchna zdaj sklenili partnerstvo s Pipistrelom. Za letalnik z njihovega razvoja bodo Nemci zagotovili napreden digitalni sistem za nadzor poleta in upravljanje vozil.

Za prevoz do 300 kilogramov tovora do višine 6.000 metrov

SF Express namerava uporabljati letalnik zlasti v oddaljenih in težko dostopnih območjih. Prepeljal bo lahko več kot 300 kilogramov tovora prostornine 2,3 kubičnega metra, na območje površine 500 kilometrov in nadmorske višine do 6.000 metrov. Zmogljivost navpičnega poleta in pristanka zagotavlja do višine 2.500 m nad morjem.

Dostavnik bo opremljen z osmimi električnimi pogonskimi sklopi za navpično poletanje.

“Verjamemo, da bodo brezpilotni VTOL letalniki postali glavno prevozno sredstvo na Kitajskem, samo SF Express pa jih bo v naslednjih 10 letih potreboval več kot tisoč,” pravi Li Dongqi, predsednik SF Express.

Že prihodnje leto pričakujejo dovoljenje za komercialno uporabo

Testiranja prototipa bodo potekala v Evropi, v letu 2022 pa se pričakuje dovoljenje Kitajskih letalskih oblasti za komercialno uporabo letalnikov. V letu 2023 SF Express namerava letalnike že vključiti v svojo floto za komercialni prevoz blaga na Kitajskem in tudi v drugih državah po svetu, kjer je prisoten.