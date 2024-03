Odobrena izjema FAA namreč ameriškim letalskim šolam omogoča uporabo električnega letala v programih usposabljanja za letenje.

Letalo Velis Electro po pojasnilih Pipistrela ponuja cenejšo in bolj trajnostno usmerjeno učno platformo za kandidate za pilote. Letalo jim omogoča tudi prve izkušnje s pogonskimi sistemi naslednje generacije.

"Izjema FAA je pomemben mejnik na poti k trajnostnemu letenju. Ponosni smo na našo ekipo in na to, kar smo dosegli pri ustvarjanju prihodnosti za električno in trajnostno letalstvo po vsem svetu," so v sporočilu pri Pipistrelu navedli izjavo predsednika in izvršnega direktorja družbe Gabriela Masseyja.

Velis Electro je sicer prvo komercialno dostopno električno letalo na svetu s tipskim certifikatom.

Spomladi leta 2022 je ajdovski podjetnik Ivo Boscarol, sicer ustanovitelj in dolgoletni direktor podjetja Pipistrel, večinski delež svojega podjetja prodal ameriškemu podjetju Textron.

