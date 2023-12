Takšno prihodnost bivanja si predstavlja Ivo Boscarol #foto #video

Ustanovitelj Pipistrela Ivo Boscarol, ki po prodaji podjetja intenzivno vlaga v nepremičnine, pravi, da bi na obrobju ljubljanskega BTC rad zgradil mini mesto s skoraj tisoč stanovanji. "Moja ideja je, da bi ponudili tudi stanovanja, ki so kombinacija bivalnega in poslovnega prostora. Da imajo pisarno, prostor, ki je lahko dnevni prostor ali pa sprejemna soba za poslovne partnerje oziroma goste, saj vedno več ljudi dela od doma ali kot samostojni podjetniki, ki ne potrebujejo velikih poslovnih prostorov, zato bi del kompleksa zagotovo radi naredili v tem novem konceptu," je za Siol.net povedal o več kot pol milijarde evrov vrednem projektu v Ljubljani.

Ivo Boscarol, ki s skupaj s hčerjo Anastasio Tajo s 213 milijoni evrov premoženja zaseda deseto mesto na Managerjevi lestvici najbogatejših Slovencev, se je v zadnjem letu podal na pravi nepremičninski pohod po Sloveniji. Za začetek je septembra lani na dražbi za 6,4 milijona evrov kupil stavbo Koloseja v ljubljanskem BTC, ki mu je kmalu sledil nakup bližnjega, kar deset hektarjev velikega zemljišča Žita, za katerega je po poročanju medijev odštel okoli 30 milijonov evrov.

Junija letos je za 37 milijonov evrov v Mariboru kupil še trgovsko središče Mercator hipermarket Tabor II in več poslovnih prostorov v trgovskem centru City v središču mesta. Skupaj je Boscarol za nepremičnine v slabem letu torej odštel blizu 80 milijonov evrov.

Če je ajdovski poslovnež, ki se je proslavil v letalski industriji, že kmalu po nakupu Koloseja razkril, da si stavbo, ki bi se po novem imenovala Odiseja, tudi v prihodnosti predstavlja kot družabni center, v katerem naj bi prostor našel še za kongresni turizem, je bilo manj podrobnosti do sedaj znanih o bistveno večjem nepremičninskem projektu na nekdanjem kompleksu Žita v neposredni bližini Cityparka.

Projekt ocenjuje na več kot pol milijarde

Pogled na kompleks, kot so si ga zamislili v projektantskem podjetju Protim Ržišnik Perc, s strehe Cityparka v BTC. Boscarol opozarja, da gre za eno od idejnih rešitev, ki bo verjetno doživela precej prilagoditev. Foto: Protim Ržišnik Perc Boscarol je za Siol.net razkril, da je izvedba tega projekta velikosti 290 tisoč m2 funkcionalnih površin na kompleksu velikem 9,5 hektarjev ocenjena na več kot pol milijarde evrov, kar ga z naskokom uvršča med najbolj ambiciozne nepremičninske projekte pri nas. "Na tem območju je mogoče graditi visoke stolpnice, saj je teren izredno stabilen. Graditi je mogoče do višine sto metrov, kar je trikratna višina današnjega silosa. Samo stanovanj bi lahko bilo okoli 990. V sosednjih stavbah, kjer bi zagotavljali poleg podzemnih tudi veliko število parkirnih mest pa lahko zgradimo še športne in družabne objekte, stavbe za zdravstveno oskrbo in varstvo otrok, okoli njih pa zelene površine ter seveda poslovne prostore. Eno tako majhno mestece, kjer se zagotavlja poleg dela in sprostitve tudi vse funkcije za vsakdanje življenje," je vizijo predstavil Boscarol.

Veliko ljudi dela od doma in takih stanovanj, ki bi združevala tako bivalni kot poslovni prostor, danes praktično ni mogoče kupiti. Lahko kupite eno ali drugo. Moja ideja je, da bi ponudili stanovanja, ki so kombinacija obojega.

V majhnem mestecu na obrobju BTC tudi stanovanja po Boscarolovi viziji ne bi bila povsem običajna. "Sem namreč pristaš razmišljanja o drugačnih stanovanjih, saj so že danes potrebe drugačne kot nekoč. Veliko ljudi ne potrebuje več kuhinje, ampak pogrejevalnico. Zjutraj si pripravi zajtrk, v času službe imajo zunaj kosilo, zvečer, ko pridejo domov, si vse večkrat hrano naročijo preko hitre dostave. Zato je potrebe po klasičnem kuhanju manj," pravi. Na račun minimalne kuhinje bi po njegovem mnenju pridobili nekaj kvadratnih metrov bivalnega prostora, cena stanovanj pa bi lahko bila nižja, ne da bi s tem izgubili na njihovi funkcionalnosti.

"Ne mislimo se namreč fokusirati na draga, nadstandardna stanovanja, ampak dostopna kupcem s povprečnim slovenskim standardom, z veliko zelenja, hitro dostopna na izjemni lokaciji ob prometnicah, ob peš dosegljivem nakupovalnem središču (BTC) ter preko ceste, kjer je center zabave Odiseja (bivši Kolosej), ki se odpira spomladi," je povedal Boscarol.

Če bi po eni strani varčeval s prostorom za kuhinjo, si Boscarol predstavlja, da bodo v prihodnosti ljudje doma vse več prostora potrebovali za delo. "Veliko ljudi namreč dela od doma in takih stanovanj, ki bi združevala tako bivalni kot poslovni prostor, danes praktično ni mogoče kupiti. Lahko kupite eno ali drugo. Moja ideja je, da bi ponudili stanovanja, ki so kombinacija obojega. Da imajo pisarno, nek prostor, ki je lahko dnevni prostor ali pa sprejemna soba za poslovne partnerje oziroma goste. In del soseske bi zagotovo radi naredili v tem stilu. Ne samo za posel, ampak morda tudi za startupe, ter poslovneže, ki za dalj časa prihajajo v Slovenijo ali mlade družine, kjer se eden ukvarja s poslom od doma," pravi sogovornik.

Pogled na kompleks z obvoznice proti mestnemu središču. Foto: Protim Ržišnik Perc

"Morda bi sem umestili tudi tehnološki park, da bi lahko ljudje v copatih v nekakšnem mini mestu šli od trgovine do delovnega prostora, spalnega ali pa rekreacijskega prostora. Kot ste lahko vidite na vizualizaciji enega od konceptov, so na delu proti BTC, kjer so načrtovane garaže, na vrhu tudi teniška igrišča oziroma športna igrišča," še razlaga Boscarol.

McDonald's ostaja

V majhnem mestecu trgovin ne bi bilo veliko, saj ne želijo delati konkurence bližnjemu BTC, s katerim po besedah sogovornika pri načrtovanju vsebin odlično sodelujejo, temveč mu želijo biti komplementarni. "Trgovin bi bilo morda le nekaj ducatov, za obiskovalce in dnevne goste. Ne bi pa radi pretirano zabetonirali določenih površin," pravi. Če koga skrbi za usodo McDonaldsa ob Šmartinski cesti, je ta skrb odveč, saj se po Boscarolovih besedah nagibajo k temu, da bi tako restavracijo kot upravno stavbo, ki jo bo še nekaj let uporabljalo Žito, obdržali, s tem da bi jo obnovili in tam postavili nekaj električnih polnilnic.

Precej zelenih površin je predvidenih tudi, ker del zemljišč spada pod vodovarstveno območje s strožjim režimom varovanja. Foto: Protim Ržišnik Perc

Boscarolovi visokoleteči načrti odstopajo od občinskega prostorskega načrta za to območje, zato bo moral za idejo navdušiti tudi ljubljansko mestno občino, ki jo vodi Zoran Janković. Zanj Boscarol pravi, da je izrazil zelo veliko pripravljenost poslušati, kakšne projekte imajo v mislih in jim dal na razpolago tudi svojo ekipo, če bi potrebovali pomoč.

Ker načrti predvidevajo spremembo prostorskega načrta, za katerega je lastnik kompleksa Boscarol d.o.o. na MOL že dal pobudo za spremembo OPN, je neizogibno, da se bodo zavlekli na več let, lahko pa se tudi zgodi, da jih ne bodo mogli povsem uresničiti. "Če bodo tri območja, kjer je danes predvidena gradnja parkirišča, stanovanj in trgovsko-poslovnih stavb, poenotena, potem bomo lahko naredili nekakšno mini mesto. Če pa ne, pa bomo našli kakšno drugo rešitev. V vsakem primeru bomo z rušenjem silosov predvidoma začeli nekje meseca aprila in nekje do septembra prihodnje leto naj bi bilo to končano," napoveduje Boscarol, ki ocenjuje, da bi mini mesto v najboljšem primeru lahko začeli zidati šele čez pet let.

Odiseja naj bi zaživela aprila

Veliko prej, in sicer predvidoma aprila prihodnje leto, naj bi zaživel prenovljen kompleks Kolosej, ki se bo po novem imenoval Odiseja. Že ob nakupu stavbe je Boscarol napovedal, da bodo objekt oživili, ohranili v njem del kino dejavnosti, obenem pa naj bi dejavnosti razširili na zabavne dogodke in kongresni turizem. Mediji so poročali tudi o tem, da bo v Odiseji eno od svojih restavracij odprla tudi veriga z ocvrtim piščancem KFC.