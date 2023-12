Boscarola zanimajo nadaljnja vlaganja v Maribor in regijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"V prihodnje bomo vlaganja širili, a bomo vse, kar bomo počeli, naredili tako, da nam bo nekoliko tudi všeč ter ne bo prvo in osnovno vodilo zgolj dobiček," je dejal Ivo Boscarol, ki sicer na Štajerskem in v Mariboru, kjer je pred več kot štirimi desetletji služil vojaški rok, vidi še veliko potenciala.

"V prihodnje bomo vlaganja širili, a bomo vse, kar bomo počeli, naredili tako, da nam bo nekoliko tudi všeč ter ne bo prvo in osnovno vodilo zgolj dobiček," je dejal Ivo Boscarol, ki sicer na Štajerskem in v Mariboru, kjer je pred več kot štirimi desetletji služil vojaški rok, vidi še veliko potenciala. Foto: Ana Kovač

Družba Boscarol v lasti podjetnika Iva Boscarola in njegove hčere Taje je v začetku letošnjega poletja lastniško prevzela nakupovalno središče Mercator hipermarket Tabor II v Mariboru, prav tako je postala lastnica poslovnih prostorov v centru City v središču mesta. Kot je danes povedal Boscarol, s tem še ni konec vlaganj v Maribor in regijo, ter ob tem poudaril, da osnovno vodilo ne bo zgolj dobiček.

Podjetje Boscarol je bilo ustanovljeno kmalu po tistem, ko se je primorski podjetnik odločil za prodajo Pipistrela, namenjeno pa je upravljanju njegovega premoženja. V tem trenutku tako upravlja deleže 19 različnih družb, od finančnih naložb do nepremičnin, ena takih je tudi Mercator center v Mariboru.

"V prihodnje bomo vlaganja širili, a bomo vse, kar bomo počeli, naredili tako, da nam bo nekoliko tudi všeč ter ne bo prvo in osnovno vodilo zgolj dobiček," je dejal Ivo Boscarol, ki sicer na Štajerskem in v Mariboru, kjer je pred več kot štirimi desetletji služil vojaški rok, vidi še veliko potenciala.

Lotili so se obnove parkirne hiše, sledi še prenova zunanje podobe

Medtem ko so v Cityju nekaj poslovnih prostorov že oddali, za druge jih še iščejo in ciljajo tudi na pomoč startupom, imajo tudi za trgovsko središče na Taboru kar nekaj načrtov, tako kar zadeva prenovo sicer razmeroma novega objekta kakor tudi vsebino.

"Pred nakupom smo naredili raziskavo med obiskovalci in zaposlenimi, ki je pokazala, da ljudje najbolj pogrešajo, da bi se v centru tudi kaj dogajalo. Če že to ni v strategiji našega najemnika, smo se kot lastniki odločili za to, da bo center zaživel," je dejal Boscarol.

V ta namen so se že lotili obnove podzemne parkirne hiše, takoj ko bo to mogoče, se bodo lotili tudi prenove zunanje podobe trgovskega centra.

Napovedal je tudi vstop v turistično panogo na območju Pohorja

Največji najemnik je Mercator, direktor sektorja velikih formatov v omenjeni trgovski družbi Urban Plestenjak pa je povedal, da so s poslovanjem njihovega drugega največjega hipermarketa v Sloveniji zelo zadovoljni. Letos dosegajo rekordne številke, saj so že pred časom zabeležili več kot milijon obiskovalcev, trend rasti pa tako po številu kupcev kot po ustvarjenem prometu sega v dvomestne številke.

Nakupovalni center na Taboru je bil zgrajen leta 2011 in se razprostira na 41.425 kvadratnih metrov velikem zemljišču. Ima 22.995 kvadratnih metrov uporabnih površin, namenjenih trgovinski, storitveni in gostinski dejavnosti, ter več kot 800 parkirnih mest, od tega 570 v pokriti garaži. V kompleksu je ob Mercatorjevem hipermarketu še okoli 50 drugih trgovin različnih blagovnih znamk, ponudnikov bančnih in drugih storitev ter več gostinskih lokalov.

S tem Boscarolove naložbe v Maribor in širšo okolico še niso zaključene, saj je uspešen podjetnik napovedal tudi vstop v turistično panogo na območju zelenega Pohorja, za katerega meni, da bo imel v prihodnje strateško vlogo na področju turizma. Za zdaj je glede tega še skrivnosten, a je dejal, da pri tem sodeluje z mariborsko občino. Sprva naj bi kupili že obstoječi objekt, nato bodo morda tudi sami kaj gradili, je dejal.

Preberite še: