Priznanje Združenja Manager za življenjsko delo prejel Ivo Boscarol

Člani Združenja Manager so se danes zbrali na tradicionalnem januarskem srečanju, s katerim simbolično zaznamujejo začetek novega poslovnega leta. Podelili so tudi priznanja Združenja Manager, priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta je prejel nekdanji lastnik in direktor podjetja Pipistrel Ivo Boscarol .

Tokratno srečanje je potekalo v ljubljanskem Grand hotelu Union pod geslom Spoštljivi. Trdoživi. Pogumni.

Kot osrednja govornica je na dogodku nastopila predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je čestitala vsem današnjim prejemnikom priznanj Združenja Manager. Od podjetnikov pričakuje, da bodo naše gospodarstvo vodili v povečevanje dodane vrednost, in to na trajnostni način, ne na račun okolja.

Poudarila je, da je slovenska družba zelo zadržana pri iskrenem dajanju priznanja za uspehe na področju gospodarstva. "Športnikom nihče ne zameri finančnega uspeha, ki sledi vrhunskim rezultatom. Pri gospodarstvenikih je to žal drugače. Upam, da se bo ta miselnost sčasoma spremenila," je dejala.

Predsednica si želi stabilnega okolja

Obenem si je zaželela, da bi lahko gospodarstvo delovalo v stabilnem okolju. Medtem ko imamo v Sloveniji omejen vpliv na mednarodno okolje, pa imamo vpliv na regulatorno okolje, v katerem naše gospodarstvo deluje, je spomnila. Stabilno gospodarsko okolje bi po njenem mnenju privabilo tako domače kot tuje vlagatelje.

"Zato morda ne bi bil odveč razmislek, da bi na primer pri večjih naložbah država za določeno obdobje zagotovila nespremenjene pogoje delovanja. Seveda z družbenim dogovorom, v katerem bo naša družba prepoznala, da povečanje blaginje sledi povečanju dodane vrednosti," je povedala.

Po besedah predsednika Združenja Manager Andreja Božiča je prav vsak nagrajenec odraz določene odličnosti menedžmenta.

A. Božič: Nagrade kažejo, kdo dela na pravi način

"Nagrade so priznanje za uspeh, z njimi kot stanovska organizacija sporočamo, kaj je dobro ter kaj spodbujamo in cenimo pri svojih podjetnicah in podjetnikih. Predvsem pa so nagrade podeljene tistim, ki so živ dokaz in sporočilo, kako se dosega uspešne rezultate na pravi način," je povedal zbranim.

Priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta 2022 je prejel nekdanji lastnik in direktor podjetja Pipistrel Ivo Boscarol.

Podjetje Pipistrel je pod Boscarolovim vodstvom postalo eden vodilnih proizvajalcev ultralahkih letal na svetu. S tem na globalni zemljevid ni uvrstil le podjetja samega, temveč tudi Slovenijo, so v utemeljitvi zapisali v združenju.

Boscarol je aprila lani Pipistrel prodal ameriškemu podjetju Textron. Boscarol in njegova hčerka Taja Boscarol sta del kupnine v višini 25 milijonov evrov namenila Občini Ajdovščina za gradnjo novega zdravstvenega doma Ajdovščina, helikopterskega reševalnega centra ter hortikulturne ozelenitve mesta in okolice.

Nagrajenec počaščen in presenečen

"Res sem počaščen, malo pa tudi presenečen, da me je Združenje Manager izbralo za to priznanje. Nikdar namreč nisem bil član združenja in tudi svoje vodenje sem zasnoval na mogoče malo drugačnih kriterijih, kot so standard v tem našem krutem poslovnem svetu," je po prejemu priznanja dejal Boscarol.

Kot je dejal, je s svojim delovanjem v zadnjih 33 letih dokazal, da je mogoče biti uspešen na dolgi rok tudi s spoštovanjem osnovnih človeških vrednot in tudi, če se na prvo mesto ne postavlja dobička.

Podelili tudi priznanje artemida

Priznanje artemida, ki ga združenje podeljuje menedžerkam, ki so prebile stekleni strop in prvič prevzele najvišjo vodstveno funkcijo v organizaciji, gre tokrat v roke generalne direktorice romunske družbe Euroins Asigurare Tanje Blatnik in poslovodne direktorice družbe Fraport Slovenija Babett Stapel.

Priznanje je prejemnicama podelil minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Kot je opozoril v nagovoru, so kljub vloženemu trudu v enakost spolov ženske še vedno velikokrat po krivici spregledane. "Zato so priznanja, kot je artemida, izjemno pomembna, saj predstavljajo enega tistih mehkih ukrepov, s katerimi proslavljamo uspešnost menedžerk," je poudaril.