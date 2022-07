Boscarol razkril, kako s hčerko živita po prejemu 200-milijonske kupnine #video

"Potrebe, ki jih ima običajen človek, so v bistvu zelo majhne, potrebe, ki jih ima družba, pa so veliko večje," pravi. "Midva nisva spremenila načina življenja od takrat, ko sva dobila to kupnino, in ga tudi ne bova," še poudarja.

Gasilcem bosta namenila toliko denarja kot vlada

Ker, kot pravi, toliko denarja ne potrebuje, sta se s hčerko ob prodaji podjetja strinjala, da bosta del kupnine dala v dobrodelne namene. Ob spremljanju uničujočega požara na bližnjem Krasu sta se zato odločila, da bosta gasilcem, ki so se tam bojevali z ognjenimi zublji, namenila enako vsoto pomoči kot vlada.

Na vprašanje, zakaj se je odločil za takšno donacijo, odgovarja, da želi s tem motivirati čim več prostovoljcev, "da bi čim prej omejili požar, da ne bi bilo škode in žrtev". To se je tudi zgodilo. "Ne rečem, da je to zaradi te donacije, ampak sem vesel, ker raje doniram za preventivo kot pa za obnovo hiš," poudarja.

Denar z donacijami zdaj Boscarol, kot pravi sam, pravzaprav vrača, saj je za svoje podjetje prejel veliko državnih subvencij: "S hčerko pomagava s tem denarjem, ki je nenazadnje tudi denar slovenskih davkoplačevalcev." Pravi še, da bi si želel, da bi tudi kakšen njegov kolega, ki je morda prodal podjetje ali ima večje možnosti, kot jih imata onadva, sledil njunemu zgledu.

Ne želi se postavljati na levo ali desno stran

Dobrodelnost Boscarola in njegove hčerke je na družbenih omrežjih naletela na veliko odobravanja. Ljudje so ga začeli celo pozivati, naj kandidira za predsednika države. Nekaj izkušenj v politiki sicer že ima, nikoli pa ni bil član politične stranke.

"Malo politike sem okusil že pred leti in videl, kaj se v politiki dejansko da narediti. Prepričan sem, da lahko v takem položaju, kot ga imava zdaj s hčerko, na drugačen način narediva morda še več, kot če bi bil predsednik," pravi. Ob tem dodaja, da smo danes Slovenci politično zelo polarizirani, sam pa se ne želi postavljati ne na levo ne na desno stran: "Preveč imam rad svojo osebno svobodo, preveč rad delam tisto, kar mislim, da je prav, tako da bi verjetno več izgubil, če bi kandidiral za predsednika."

Zahvaljuje se vsem, ki ga podpirajo in mu zaupajo, a poudarja, da to ne pomeni, da ga ta funkcija mika, jo pa zelo spoštuje: "Kdorkoli bo predsednik, upam, da bo dejansko predsednik vseh Slovencev."

Ajdovski podjetnik torej res nima političnih ambicij, ima pa veliko drugih. Kot se je pošalil, si želi nekoč poleteti v višave, vse tja do zvezd.