Boscarol z astronomsko donacijo razveselil someščane

"Danes bova s hčerko donirala 25 milijonov evrov za tri velike donacije v dobrobit ne zgolj Občine Ajdovščina, pač pa celotne Slovenije. Občina Ajdovščina se izredno hitro razvija in prepričan sem, da bo z našimi donacijami tudi najbolj varna in najbolj prijazna," je izjemno darilo napovedal Ivo Boscarol, ki upa, da bodo njegovemu zgledu sledili tudi podjetniški kolegi. 25 milijonov evrov bo namenjenih gradnji zdravstvenega doma z reševalnim centrom ter ureditvi letalskega muzeja in zelenih površine. Vsak zaposleni na Pipistrelu pa bo za vsak svoj delovni dan v podjetju prejel po tri evre.

Po včerajšnji novici o prodaji podjetja Pipistrel, vrednost posla je okoli 218 milijonov evrov, sta Taja in Ivo Boscarol napovedala še donacijo Občini Ajdovščina kot njun prispevek k razvoju.

Župan občine: To je zgodovinski dogodek

"Donacija Taje in Iva Boscarola Občini Ajdovščina v višini 25 milijonov evrov je zgodovinski dogodek za našo občino. Namenila sta jo izgradnji novega zdravstvenega doma z urgentnim centrom, lekarne, letalskega muzeja s centrom znanosti, operativno-servisnega centra za helikoptersko reševanje, nakupu helikopterja za reševanje in gašenje ter ozelenitvi Ajdovščine. Vse investicije nameravamo dokončati do leta 2026," je povedal župan Tadej Beočanin in se v imenu občanov zahvalil za donacijo.

Ajdovščina je bila v torek razglašena za razvojno najbolj prodorno občino v Sloveniji. "Ta donacija bo pomenila še dvakrat hitrejši razvoj v prihodnjih štirih letih, tako velika je. Za primerjavo – znesek donacije je enak povprečnemu celoletnemu proračunu občine oziroma vrednosti, ki jo ima občina za investicije na voljo v štirih letih," je še povedal Beočanin.

Za kaj vse bodo porabili donacijo?

"20 milijonov evrov Taja in Ivo namenjata izgradnji zdravstvenega centra ter infrastrukture za vzpostavitev večnamenske helikopterske storitve v novem logističnem centru na letališču v Ajdovščini, s čimer želita donatorja prispevati k boljši zdravstveni oskrbi občanov. To je nadvse pomembna in neprecenljiva pridobitev za občino, uresničeni in obogateni bodo načrti o sodobnem logističnem centru, kjer bodo združene vse službe s področja zaščite in reševanja," so zapisali na spletni strani Občine Ajdovščina.

Štiri milijone evrov bo porabljenih za izgradnjo muzeja letalske zgodovine s centrom znanosti v Ajdovščini, s stalno razstavo o zgodovini in dosežkih letalstva na Ajdovskem in širšem Goriškem, znanstvenim muzejem ter različnimi interaktivnimi animacijami za otroke in mlade s področja tehnike in naravoslovja. Umestitev je načrtovana severno od letališča, v sklop občinskega projekta razvoja izobraževalnih in drugih javnih programov.

Milijon evrov pa kot protiutež podrtim drevesom in zelenicam, ki so bile zaradi novogradenj v zadnjih letih odstranjeni iz mesta in okolice, namenjata ozelenitvi in hortikulturni ureditvi mesta Ajdovščina in širše okolice. Namen tega dela donacije je zagotavljanje prijaznejšega življenjskega okolja, so še zapisali na Občini Ajdovščina.

Pipistrel je kupila družba Textron iz ameriške zvezne države Kansas. Vrednost posla je po navedbah ponudnika finančnih informacij Thomson Reuters okoli 218 milijonov evrov.

"Za zagotovitev doseganja Pipistrelovih ambicioznih ciljev ter za nadaljevanje naše zgodbe o uspehu bo združitev Textrona in Pipistrela omogočila dostop do strokovnega znanja in virov, ki Pipistrelu samemu sicer ne bi bili dostopni," je ob prodaji poudaril Boscarol. Ameriška družba se zavezuje, da Pipistrel ostaja, tako kot tudi njegova globalna usmeritev – trajnostno letenje.