Američani kupili Pipistrel: kdo bo novi lastnik?

Ameriški Textron je lastnik znamk Cessna, Bell in Beachcraft in velja za enega najpomembnejših "igralcev" znotraj mednarodne letalske industrije. Z ustanovitvijo družbe Textron eAviation se bodo temeljiteje posvetili tudi alternativnim tipom letal. Prav na tem področju je imel slovenski Pipistrel, ki mu je pred vsemi industrijskimi velikani prvemu uspelo certificirati električno letalo, do zdaj veliko prednost. Prav uspehi na tem področju so premamili Američane, ki si veliko obetajo na področju prihodnjega letalstva v urbanem okolju.

Znamka Pipistrel ostaja, prav tako obstoječi tovarni

Textron se je zavezal, da bo ohranil znamko Pipistrel, pa tudi obstoječo proizvodnjo v Ajdovščini in Italiji. Pri tem bodo v podjetje namenili dodatna sredstva za razvoj.

Ustanovitelj Pipistrela Ivo Boscarol bo ostal manjšinski lastnik, prav tako pa bo znotraj podjetja ohranil določeno funkcijo in imel vpliv pri odločitvah glede produktnih načrtov in strategij za prihodnost. Boscarol, čigar mandat bo trajal dve leti, je Pipistrel vodil 30 let, od novega lastništva pa si obeta priložnost za nadaljnjo rast, razvoj in uveljavitev v letalski industriji.

Celoten posel med Pipistrelom in Textronom bo predvidoma končan v drugem četrtletju 2022. Podjetje Textron eAviation bo imelo sedež v mestu Wichita, v Kansasu.

Notranjost Pipistrelove tovarne v Italiji, ki se nahaja tik čez mejo s Slovenijo. Foto: Gregor Pavšič

Američani pojasnjujejo nakup Pipistrela

"Družba Pipistrel postavlja podjetje Textron v edinstveno močen položaj za razvoj tehnologij za trg trajnostnega letalstva in razvoj raznovrstnih letal, ki bodo izpolnjevala širok nabor potreb naših strank," je izpostavil predsednik in izvršni direktor Textrona Scott Donnelly.

"Današnja napoved podpira Textronovo dolgoročno strategijo, da ponudi družino trajnostnih letal za zračno mobilnost v mestih, splošno letalstvo, tovorni promet in posebne naloge. Pipistrel velja za enega najpomembnejših in uspešnejših proizvajalcev električnih letal," je še dejal Donnelly.