Ivo Boscarol izpolnil obljubo in gasilcem nakazal toliko denarja #video

Potem ko so se slovenski gasilci poleti na Krasu borili z največjim požarom v zgodovini samostojne države, je podjetnik Ivo Boscarol napovedal, da bo podvojil znesek vladne nagrade gasilcem. Obljubo je izpolnil in na račun Gasilske zveze Slovenije nakazal 1,47 milijona evrov v zahvalo za pomoč pri gašenju požarov na Krasu, je Boscarol zapisal v sporočilu za javnost.

"Med največjim požarom v zgodovini samostojne Slovenije, ki je divjal letos na Krasu od 17. julija do 1. avgusta in zajel 3.705 hektarov površin, sem gasilcem javno obljubil, da bom podvojil sredstva za plačilo prostovoljnih gasilcev, ki jih je obljubila Vlada Republike Slovenije," je v sporočilu za javnost pojasnil Ivo Boscarol.

"Dali bomo enako, kot bo dala vlada, ki bo dala 63 evrov za do osem ur in 90 ali nekaj takšnega za več kot osem ur vsem prostovoljcem in gasilcem. K vsemu, kar bo dala vlada, bom dodal enak znesek. Lahko bo to petsto tisoč, milijon, dva milijona, ne vem, kolikor bo, toliko bom pač dal zraven," sta poleti napovedala podjetnik Ivo Boscarol in njegova hči Teja Boscarol.

Uspešen podjetnik je obljubo izpolnil in 24. oktobra z donatorsko pogodbo GZS namenil 1,47 milijona evrov, ki bodo razdeljeni med organizacije prostovoljnih gasilcev na podlagi kriterija sodelovanja prostovoljcev pri gašenju požara.

V sporočilu za javnost je Ivo Boscarol priložil tudi dokazilo o plačilu donacije. Foto: Ivo Boscarol Po njegovih besedah je zbiranje podatkov o prisotnih gasilcih trajalo kar nekaj časa, "zato se vsem udeleženim opravičujem za čakanje na donacijo, a treba je bilo narediti tudi koncept in legalno osnovo za nakazilo".

Potem ko je prejela potrebne podatke od Gasilske Zveze Slovenije, je vlada na 17. redni seji sprejela sklep, da se za prostovoljne gasilske organizacije, ki so sodelovale pri gašenju požarov na območju Krasa, prek GZS zagotovi finančna sredstva v višini 1.470.034,03 evrov, to je 63 evrov na dan za vsakega gasilca, ki je delal do osem ur, oziroma 94,5 evra na dan za vsakega gasilca, ki je delal več kot osem ur na dan. Kot je pojasnil Boscarol, je na podlagi tega nastala osnova za donatorsko pogodbo s prejemnico.

Boscarol pred pol leta že razveselil občane Ajdovščine

Denarna zahvala gasilcem pa ni prva donacija, za katero se je odločil Boscarol. Pred dobrega pol leta, ko je za okoli 218 milijonov evrov prodal podjetje Pipistrel, je skupaj s hčerko someščanom Ajdovščine doniral 25 milijon evrov.

Na ta način želi Boscarol prispevati k razvoju Ajdovščine, denar pa je namenjen gradnji zdravstvenega doma z reševalnim središčem ter ureditvi letalskega muzeja in zelenih površin.

"S hčerko upava, da bo tudi najina donacija v javno zdravstvo za izgradnjo zdravstvenega doma in večnamenskega intervencijskega središča s helikopterjem, ki bosta zaživela leta 2025 v Ajdovščini, pripomogla k hitrejšim intervencijam na širšem območju Primorske in s sposobnostjo omejitve požarov v začetnem stadiju preprečila požare takih razsežnosti, kot je bil ta na Krasu," še sporoča Boscarol.

S prispevkom gasilcem sta s hčerko zaključila načrtovane donacije v višini 30 milijonov evrov iz kupnine Pipistrela.