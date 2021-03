Kljub preglavicam jo je Biden odnesel brez poškodb #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Joe Biden se je ob vstopu v svoje predsedniško letalo Air Force One najprej dvakrat spotaknil, nato pa še padel, preden se mu je uspelo vkrcati. Z letalom je odpotoval na obisk v zvezno državo Georgio.

Da imajo tudi predsedniki kdaj "težke noge", je pokazal prav 78-letni ameriški predsednik Joe Biden. Hoja po stopnicah, odetih v rdečo preprogo, mu je danes povzročila kar nekaj preglavic. Kot je razvidno s posnetka, pa ni videti, da bi se Biden ob tem poškodoval, saj mu je naposled le uspelo priti do vhoda letala, od koder je z vojaškim pozdravom zapustil letališče Joint Base Andrews v Marylandu.

Biden je v redu

Kot je pozneje sporočila tiskovna predstavnica Bele hiše Kate Bedingfield, se Biden ob padcu ni poškodoval. "Vem, da ste že videli, da je predsednik Biden zdrsnil po stopnicah do letala AF1, vendar z veseljem sporočam, da je v redu in da ni potreboval pregleda zdravniške ekipe, ki z njim potuje," je zapisala v tvitu in dodala, da ni šlo za nič drugega, kot za napačen korak.

Predsednik jo je na srečo odnesel brez poškodb. Foto: Reuters

Ameriški predsednik je odpotoval v zvezno državo Georgia, kjer bo skupaj s podpredsednico Kamalo Harris obiskal tamkajšnjo skupnost, ki jo je pred dnevi prizadel strelski napad na tri azijske masažne salone na širšem območju Atlante. V strelskem pohodu 21-letnika je bilo ubitih osem ljudi, od tega šest žensk azijskega porekla.

Novembra si je poškodoval nogo

Po napovedih se bosta s Harrisovo sestala s predstavniki azijsko-ameriške skupnosti. Obiskala bosta tudi sedež Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC). Ameriški predsednik je sicer ob torkovem dogodku ukazal spustiti zastave na pol droga. Te so bile spuščene pred Belo hišo in zveznimi objekti ZDA.

Biden si je sicer novembra med igro s svojim psom Majorjem poškodoval nogo. Pregled pri ortopedu je pokazal, da je imel 78-letnik rahlo počene kosti na desnem stopalu in je moral nekaj tednov nositi opornico.