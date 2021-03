EU: Putin politično odgovoren za umore kritikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Žal obstaja dolg seznam neuspešnih in uspešnih umorov kritičnih in neodvisnih osebnosti v Rusiji, med njimi politikov in novinarjev," je danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa, ki jo povzema STA, povedala tiskovna predstavnica visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella. Številni primeri niso bili preiskani, ostajajo nerazrešeni, storilci pa niso odgovarjali, je še poudarila.

Poleg tega so ruske sile nezakonito delovale proti Ukrajini in sodelovale v drugih konfliktih. "Veste, da Vladimir Putin kot predsednik Ruske federacije nazadnje nosi odgovornost za ruske sile, politiko in dejanja," je poudarila.

Za morilca ga je označil tudi Biden

Ameriški predsednik Joe Biden je v pogovoru za ameriško televizijo ABC pritrdilno odgovoril na vprašanje, ali meni, da je Putin, na katerega letijo očitki, da je neusmiljen do svojih nasprotnikov, morilec.

Ruski predsednik pa je bil zaradi tega danes kritičen do predsednika ZDA. "On bo že vedel," je dejal Putin v odzivu. "V drugih vedno vidimo svoje lastnosti in mislim, da je enako pri nama," je povedal v televizijski izjavi. Dodal je, da Moskva ne bi nikoli pretrgala vezi z Washingtonom, bo pa delala z ZDA na boljših pogojih za Rusijo.

Zaradi izjav je že v sredo rusko zunanje ministrstvo na pogovore v domovino poklicalo ruskega veleposlanika v ZDA Anatolija Antonova. Pri veleposlaništvu so posvarili, da so dvostranski odnosi tik pred propadom.