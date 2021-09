To so nove številke okuženih v Sloveniji: različica delta v skoraj vseh vzorcih

V torek so v Sloveniji opravili 5.930 PCR-testov in z njimi potrdili 1.186 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pozitivnih je bilo 20 odstotkov vseh testov, kar je nekoliko manj kot dan prej (22,8 %).

Poleg 5.930 opravljenih PCR-testov so v torek opravili še 29.139 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida preverijo še s PCR-testom. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 13.743 aktivnih primerov okužbe (včeraj 13.645).

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 1.001 (včeraj 1.027), število potrjenih primerov na sto tisoč prebivalcev Slovenije v zadnjih 14 dneh pa je 649, pet več kot dan pred tem (644).

Različico delta potrdili v 99,7 odstotka vseh vzorcev

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so v zadnjem obdobju, od 6. 9. do 12. 9. 2021, uspešno posekvencirali 363 vzorcev, 270 vzorcev iz sheme A (50 odstotkov pozitivnih vzorcev), 92 vzorcev iz sheme C (naročilo epidemiologov) ter 1 vzorec iz sheme D (bolniki na intenzivni negi).

Med 270 vzorci iz sheme A so potrdili samo različico virusa SARS-CoV-2 delta. V zadnji seriji so sicer potrdili 362 primerov različice delta, kar predstavlja 99,7 % vseh sekvenciranih vzorcev.

V zadnjem tednu poročanja (6.-12. 9.) smo v NLZOH skupaj z @ukclj med različicami posebnega pomena (VOC) potrdili 362 primerov delta različice in 1 alfa različico.



Skupaj v 2021:

Alfa: 10.801

Beta: 29

Gama: 9

Delta: 7.336

Delta+: 11



Več: https://t.co/MkkwPntCYE pic.twitter.com/hkdSpOLozQ — NLZOH (@NLZOH_si) September 22, 2021

Cepljenih 55 odstotkov odraslih

V državi je trenutno cepljene 46,2 odstotka celotne populacije, in sicer z enim odmerkom 52 odstotkov ali 1.098.391 oseb, z vsemi odmerki pa je cepljenih 973.971 oseb ali 46 odstotkov.

Delež cepljenih proti covid-19 nad 18 let v Sloveniji znaša 55 odstotkov. 62 odstotkov ali 1.068.529 oseb je prejelo en odmerek cepiva, z vsemi odmerki se je cepilo 55 odstotkov oziroma 953.477 ljudi.