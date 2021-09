Infektolog svari: To ni čudežno zdravilo proti koronavirusu

"Po cepljenju dobiš zaščitna protitelesa, ki te dlje časa ščitijo pred naselitvijo virusa na respiratorno sluznico in s tem pred prenašanjem virusa," je pojasnil Tomažič.

Prebolelost bolje ščiti pred ponovnim obolenjem, cepljenje pa pred prenašanjem virusa

Prebolelost pa po njegovih besedah bolje ščiti pred tem, da bi oseba ponovno zbolela, manj pa pred naselitvijo koronavirusa na sluznico in posledično širjenjem virusa. "Prebolevnost je torej dobra za posameznika, epidemiološko pa je nekoliko slabša, ker se koronavirus še vedno širi," je povedal Tomažič. Dodal je, da v UKC Ljubljana drugič oboleli za covidom-19 zdravljenja v bolnišnici doslej še niso potrebovali.

Tomažič je opozoril, da določanje protiteles po okužbi z novim koronavirusom oziroma cepljenju proti covidu-19 povzroča zmedo, saj obstajajo različne metode. Po njegovih besedah je pri tem najbolj natančen Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, a gre za zapletene postopke.

Zdravilo ivermektin ni čudežno

"Iz rezultatov testiranj protiteles, ki se izvajajo na različnih mestih po državi, ni mogoče razbrati, ali je oseba zaščitena ali ne," je opozoril Tomažič. Po njegovih besedah ti testi pokažejo zgolj, ali se je organizem odzval na cepljenje. Tomažič zato svari pred lažno varnostjo zaradi tovrstnih testov.

Na vprašanja o učinkovitosti zdravila ivermektin pri zdravljenju covida-19 je Tomažič odgovoril, da ne gre za "čudežno zdravilo". Pojasnil je, da v laboratoriju zdravilo deluje in učinkovito ustavi razmnoževanje koronavirusa, vendar bi pri človeku morali uporabiti prevelike odmerke, ki bi bili nevarni za zdravje.

Poleg tega bi bolnik zdravilo moral zaužiti v zgodnjem obdobju respiratorne pljučnice, ko se po Tomažičevih besedah bolniki še ne zdravijo v bolnišnici.

Tomažič je opozoril, da v "različne zdravstvene ustanove prihajajo bolniki, ki želijo, da jim preventivno izdamo recept za ivermektin". Zdravniki pa po njegovih zagotovilih tega ne počnejo, saj na mogoče škodljive učinke opozarjajo tudi nekatere mednarodne zdravstvene organizacije.

Do konca leta bo na voljo zdravilo molnupiravir

Ob tem je Tomažič izrazil upanje, da bo do konca leta za zdravljenje covida-19 na voljo zdravilo molnupiravir, ki bo nadgradnja cepljenja. "Raziskave trenutno kažejo, da deluje tudi proti različnim različicam koronavirusa, kar je zelo dobro," je pojasnil Tomažič.

Kar zadeva učinkovitost zdravil, s katerimi trenutno zdravijo covidne bolnike v bolnišnicah, pa je po navedbah infektologinje Bojane Beović najbolj učinkovit deksametazon, protivnetno zdravilo, ki je učinkovito pri ljudeh s hudim potekom bolezni.

"V začetku smo nekaj časa uporabljali remdesivir, ker so bili podatki ugodni. Pozneje se je izkazalo, da učinkovitost ni tako dobra. Verjetno bi bilo to zdravilo smiselno uporabljati v zgodnjem poteku bolezni. Za to obdobje pa niso bile narejene raziskave," je v današnji izjavi dejala Beovićeva. V zadnjem obdobju pa uporabljajo monoklonska protitelesa, ki so se tudi izkazala za učinkovita.