Kacin: Trudimo se zagotoviti večje dobave cepiva Janssen

Kacin je izrazil zadovoljstvo s cepljenjem preteklo soboto in nedeljo. Foto: STA

Koordinator za logistični del cepljenja proti covid-19 Jelko Kacin je v izjavi za medije ob razpravi o obveznem cepljenju potrdil, da se vlada trudi zagotoviti dodatne količine cepiva Janssen proizvajalca Johnson & Johnson poleg odmerkov, ki so Sloveniji zagotovljeni glede na delež prebivalstva znotraj Evropske unije.

Cepiva Janssen je v prejšnjem tednu v nekaterih cepilnih centrih zaradi velikega zanimanja namreč zmanjkalo. Gre za cepivo, pri katerem je v nasprotju s preostalimi cepivi potreben samo en odmerek, pogoj cepljenosti iz niza PCT pa začne veljati takoj po prejem odmerka.

Kot je povedal Kacin, so prejšnji teden cepilni centri prejeli 130 tisoč odmerkov vseh štirih cepiv proti covid-19, danes pa jim bodo dostavili še 95 tisoč odmerkov. "V četrtek bo šlo v razvoz še 21 tisoč odmerkov cepiva Jannsen, ki jih pričakujemo jutri," je še pojasnil.

K cepljenju je treba pozvati predvsem starejše

Koordinator cepljenja je pozval tudi k solidarnosti do starejših, češ da je "starost včasih zelo omejevalen dejavnik, ljudje so manj mobilni". Zato je vse ljudi, ki bi v svoji okolici opazili koga, ki še ni bil povabljen na cepljenje, pozval, naj takim ljudem pomagajo.

Ključna je tudi pomoč družinskih zdravnikov, ki imajo dostop do evidenc in lahko preverijo, kdo od njihovih opredeljenih pacientov še ni bil cepljen, je dejal Kacin.

Zadovoljen s porastom števila cepljenih

Kacin je sicer izrazil zadovoljstvo s cepljenjem preteklo soboto in nedeljo. Pred tem je minister za zdravje Janez Poklukar cepilne centre namreč prosil, naj bodo zaradi povečanega zanimanja za cepljenje odprti vsaj v soboto, če ne tudi v nedeljo.

Z enim odmerkom cepiva proti covid-19 je pri nas po podatkih vlade cepljenih 1.093.723 ljudi oziroma 52 odstotkov. Z vsemi odmerki cepiva pa je cepljenih 971.392 oseb oziroma 46 odstotkov celotne populacije.

Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 61 odstotkov prebivalcev, z vsemi odmerki pa 55 odstotkov. Med starejšimi od 50 let je s prvim odmerkom cepljenih 73 odstotkov, z vsemi pa 67 odstotkov prebivalcev. V ponedeljek so cepili 6.749 ljudi.