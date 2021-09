Jahte, podkupnine in ljubica: skrivno življenje ruskega zunanjega ministra

Sergej Lavrov je že 18. leto zapored ruski zunanji minister in velja za enega izmed najbližjih sodelavcev ruskega predsednika Vladimirja Putina. V javnosti velja za umirjenega in družinskega človeka (z ženo sta poročena že 50 let), ki je velik podpornik tradicionalnih ruskih vrednot. Kot razkriva ekipa zaprtega ruskega opozicijskega kandidata Alekseja Navalnega v poročilu Jahte, podkupnine in ljubica, pa je Lavrov, kadar ni pod žarometi medijev, popolnoma drugačen človek.

Neuradno bogastvo

Poleg žene ima Lavrov tudi dolgoletno ljubico Svetlano Poliakovo. 50-letna Svetlana velja za najvplivnejšo osebo na ministrstvu za zunanje zadeve, na katerem je uradno zaposlena od leta 2014, in lahko samovoljno daje odpovedi ljudem, ki ji niso všeč. Prav tako sodeluje na uradnih sestankih ministrstva, Lavrova pa vedno spremlja na obiskih pri Putinu. Poliakova je tudi zelo bogata, poleg večjega števila luksuznih vozil, katerih vrednost presega pol milijona evrov, ima več nepremičnin v Veliki Britaniji in Rusiji. Te so vredne več kot deset milijonov evrov.

Luksuzno življenje

Poliakova je Lavrova spremljala na več kot 60 diplomatskih poteh po vsem svetu, prav tako mu je delala družbo na zasebni jahti ruskega oligarha Leonida Sluckega, katere dnevni najem stane 400 tisoč evrov.

Od kod ji denar?

Kako je Poliakova prišla do ogromnega premoženja, ni jasno. V lasti ima sicer nekaj podjetji, ki pa se vsa ukvarjajo z gostinstvom v Moskvi in ne ustvarjajo dovolj velikih prihodkov, da bi pojasnili premoženje Poliakove. Lavrov, ki so mu že lani očitali, da ima v lasti več milijonov evrov vredno stanovanje v središču Londona, uradno na leto zasluži dobrih sto tisoč evrov. Ekipa Alekseja Navalnega je zato v poročilu zapisala, da so izvor premoženja lahko samo podkupnine.