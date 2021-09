Da so strelca pridržali in da je bil ta pri tem ranjen ter da gre za enega od študentov univerze, je potrdil ruski preiskovalni odbor, ki je pristojen za najpomembnejše preiskave v tej državi. Odbor je prav tako potrdil število mrtvih in ranjenih.

🇷🇺 According to preliminary data, the shooting was opened by 18-year-old Timur Bekmansurov, now he has barricaded himself in one of the university classrooms.



#Russia pic.twitter.com/1THTXnwolF