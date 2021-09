Več poškodovanih v streljanju v Trstu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Trstu je danes prišlo do streljanja, v katerem je bilo poškodovanih več ljudi. Italijanska policija je kmalu po incidentu aretirala dve osebi. Do streljanja je prišlo, ko sta se sprli dve skupini državljanov Kosova in Albanije.