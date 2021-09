Streljanje v BTC: ustreljena obležala na tleh, storilec na begu #foto #video

Ljubljanske policiste so obvestili, da je prišlo do streljanja oziroma da naj bi se na območju nakupovalnega središča BTC slišalo streljanje. Po do zdaj zbranih obvestilih sta bila dve človeka poškodovana s strelnim orožjem, eden pa zaradi udarca s predmetom, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Intervencija še poteka.

Ljubljanske policiste so okoli 13.40 obvestili o dogodku na območju Most. Tri ljudi so odpeljali v UKC Ljubljana, njihovo življenje pa po prvih podatkih ni ogroženo. Intervencija in aktivnosti policistov ter zbiranje obvestil na kraju še potekajo, so zapisali na PU Ljubljana.

Do streljanja je prišlo okoli 14. ure pred halo A bližini tržnice v ljubljanskem BTC. Počilo je od šestkrat do osemkrat, ranjena moška sta ležala na tleh in kričala, storilec pa naj bi po pričevanju očividcev pobegnil v belem avtomobilu, pišejo Slovenske novice. Več sledi.