Opozicija opozarja na netransparentne volitve v Rusiji

V nedeljo so v Rusiji potekale parlamentarne volitve, kjer je po do zdaj preštetih glasovih močno v vodstvu vladajoča stranka Enotna Rusija. Po preštetju 95 odstotkov glasovnic je vladajoča Enotna Rusija osvojila 49,6 odstotka glasov, potem ko jih je na volitvah leta 2016 54,2 odstotka. Drugo mesto je osvojila Komunistična partija z 19,2-odstotno podporo. Pred petimi leti je zanjo glasovalo 13,3 odstotka volivcev. Petodstotni volilni prag je uspelo prestopiti še skrajno desnim Liberalnim demokratom, socialistični stranki Pravična Rusija - patrioti in Novi ljudski stranki.

A bolj kot rezultati v oči bodejo številne nepravilnosti, ki so jih ujele kamere na voliščih. Kljub udobni zmagi pa številke kažejo več kot desetodstotni upad podpore vodilni stranki, ki je še leta 2016 dobila več kot polovico vseh glasov.

Volilne komisije prejele ogromno pritožb

Opozicija medtem opozarja na številne volilne kršitve, kot sta glasovanje pod prisilo in večkratno glasovanje. Izpostavili so zamude pri objavi rezultatov elektronskega glasovanja v Moskvi.

V Kremlju so poudarili, da ne morejo komentirati očitkov o kršitvah in zamud pri objavi rezultatov elektronskega glasovanja.

V zadnjih dneh so volilne komisije v Rusiji prejele najmanj 750 pritožb, povezanih z volitvami, je sporočilo notranje ministrstvo. Opozicija je že zahtevala podrobnejšo analizo, opozarjajo pa tudi na mnoge volilne kršitve, med njimi sta glasovanje pod prisilo in večkratno glasovanje.

Volitve so potekale od petka do nedelje do 18. ure.

Navalni pozval k protestnim volitvam

Poziv opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ki je eden najglasnejših kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina, je – kot kaže – obrodil sadove. Iz kazenske kolonije vzhodno od Moskve je ljudi poslal k protestnim volitvam proti Enotni Rusiji in pozval h glasovanju za komuniste. Od zadnjih parlamentarnih volitev leta 2016 je podpora Komunistični partiji zrasla za osem odstotnih točk, iz 13,3 na 21 odstotkov.

Ruske volitve po mnenju Kremlja transparentne in pravične

Parlamentarne volitve v Rusiji so bile "transparentne in pravične", so danes zatrdili v Kremlju. Pozdravili so tudi zmago stranke Enotna Rusija, za katero je po preštetju že skoraj vseh glasovnic glasovalo nekaj manj kot 50 odstotkov volivcev.

"Za predsednika (Vladimirja Putina) je najpomembnejše, da so bile volitve konkurenčne, transparentne in poštene," je povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Glede večje podpore Komunistični partiji je dejal, da to kaže na konkurenčnost volilnega sistema v državi. Vendar pa je poudaril, da stranka Enotna Rusija ostaja najbolj priljubljena med ljudmi.

"Pred stranko je bila naloga ponovne potrditve vodilne vloge; to nalogo je zagotovo opravila," je poudaril Peskov.