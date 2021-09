Janša: Na neki jadrnici sem bil tudi z Milanom Kučanom

S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši in ministrom se je začela redna seja DZ. Premier poslancem opozicije med drugim pojasnjuje okoliščine svojih stikov z lobisti in dobavitelji medicinske opreme. Odgovarjal bo tudi na vprašanja o posledicah bančne sanacije in pomanjkanju javnih najemnih stanovanj.

Zaradi objavljenih fotografij premierja Janez Janše z znanim lobistom Božom Dimnikom ter poslovnežem Andrejem Marčičem v opozicijskih poslanskih skupinah LMŠ, SD, Levice, SAB in NeP opozarjajo na sum na nepregledne in potencialno koruptivne lobistične stike Janše z dobavitelji opreme in drugih pripomočkov javnim zdravstvenim zavodom ter drugim proračunskim porabnikom.

O tej temi so zahtevali sejo komisije za nadzor javnih financ, ki pa so jo zaradi neudeležbe predsednika vlade dvakrat prekinili. Odgovore tako od Janše pričakujejo danes, ko mu bosta poslanski vprašanji na to temo zastavila Robert Pavšič (LMŠ) in Luka Mesec (Levica).

Janša je Pavšiču glede neudeležbe na sejah preiskovalnih komisij dejal, da je prejel vabilo za petkovo sejo in dela na tem, da bi lahko prišel, a je njegov koledar poln. "V enem tednu imam več evropskih in mednarodnih obveznosti kot jih je imel vaš predsednik vlade v celem letu. Potrebno je izbrati prioritete. V tej državi obstajajo telefoni in se je potrebno dogovoriti za termin," je dejal Janša.

Janša je dejal, da ne bo odgovarjal s kom se zasebno druži in s kom se srečuje. "Gospodje, ki so bili včasih spoštovani gospodarstveniki, zdaj ko ste jih objavili na fotografiji z menoj, pa so postali tajkuni, z menoj niso nikoli sklepali nobenih poslov. Če poznate kakšnega mi povejte in lahko nadaljujemo razpravo. Na različnih jahtah sem v svojem življenju morda preživel 10 ur. Mislim, da sem bil pol ure na neki jadrnici tudi z Milanom Kučanom, pa ni šlo za lobiranje," je dejal.

Vprašanje predsedniku vlade bo zastavil tudi poslanec SD Marko Koprivc, in ga bo zanimala problematika pomanjkanja javnih najemnih stanovanj. Poslanec NSi Jožef Horvat pa bo Janšo spraševal o posledicah ravnanj vlade nekdanje predsednice vlade Alenke Bratušek pri bančni sanaciji.