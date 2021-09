Dvoletnik se je ustrelil s pištolo, našel jo je v nahrbtniku

A two-year-old Waco boy is dead after finding a firearm in a family member’s backpack. https://t.co/0VlxAXRWxT — Texoma's Homepage (@TexomasHomepage) September 23, 2021

Po poročanju ameriških lokalnih medijev so policijo v mestu Waco v četrtek popoldne obvestili, da se je v stanovanjskem naselju zgodilo streljanje.

Ob prihodu na kraj dogodka so našli grozljiv prizor. Deček je s strelno rano na glavi negibno ležal na tleh. Hitro ukrepanje reševalcev in zdravnikov v bolnišnici je bilo žal neuspešno.

Pištola, ki jo je otrok našel v nahrbtniku, je bila last ožjega družinskega člana, 21-letnega strica otroka Derricka Pipkinsa, še poročajo ameriški mediji. Pipkins je po dogodku pobegnil, a so ga izsledili in že priprli.

Police said the shooting appeared to be accidental. https://t.co/kqzOK6NRsd — Newschannel 6 (@Newschannel6Now) September 24, 2021

Preiskava tragičnega dogodka še poteka.

Derrick Pipkins of Waco is being charged with tampering with physical evidence in this case. https://t.co/XKvIkRGDVD — KCENNews (@6NewsCTX) September 23, 2021

Letno umre vsaj 1.300 mladoletnikov

V Združenih državah Amerike vsako leto zaradi strelnega orožja umre okoli 1.300 mladoletnikov, statistični podatki pa kažejo, da ima vsaka tretja družina doma vsaj eno strelno orožje. Lani je v nenamernem streljanju umrlo 369 otrok, 142 poškodb je bilo usodnih. Vsaj 22 milijonov otrok živi v družinah, ki imajo doma strelno orožje.