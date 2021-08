Krvavi prepir. Pod streli umrla ženska, osem ljudi v bolnišnici, med njimi otroci.

V sinočnjem streljanju v romskem naselju Parag v Medžimurski županiji na Hrvaškem je umrla 62-letna ženska, trije ljudje pa se v bolnišnici še vedno borijo za življenje. V bolnišnico so sicer sinoči po incidentu pripeljali osem ljudi, med njimi tudi dojenčka in mladoletne osebe. Štiri so sprejeli na kirurški oddelek, saj so jih morali operirati.

Streli so v romskem naselju Parag odjeknili v torek ob 20.55 po prepiru med več ljudmi, po navedbah policije je strelno orožje uporabil za zdaj še neznani storilec, poročajo hrvaški mediji.

"Žal je bila med streljanjem ubita ženska, poškodovani pa tudi dojenček, mladoletna oseba in še trije odrasli. Vsem poškodovanim so zagotovili ustrezno zdravstveno oskrbo," so navedli na Policijski postaji Medžimurje.

U punjavi u međimurskom naselju Parag jedna je ženska osoba smrtno stradala. Ranjeno je jedno dijete, jedna maloljetna osoba i tri odrasle osobe. U prostorije policijske uprave međimurske privedene su tri osobe koje se dovode u vezu s navedenim događajem. https://t.co/d55BxsymF7 — HRT vijesti (@hrtvijesti) August 24, 2021

V bolnišnici oskrbeli osem ljudi

Direktor Županijske bolnišnice Čakovec Igor Šegović je potrdil, da so sinoči v bolnišnico pripeljali osem ljudi, tri so danes zjutraj odpustili, med njimi so bili dve deklici in moški. Ena oseba, stara deset let, ima strelno rano na podlakti, še eno pa so zadržali zaradi stresa po dogodku. Oba sta dobila pomirjevala in ju bodo jutri odpustili iz bolnišnice.

Trije se še borijo za življenje

"Trije ljudje, ki so bili operirani, so priključeni na respirator. Upajmo, da bo vse v redu, zdravniki se borijo za njihova življenja. Imeli so hude strelne poškodbe v trebušni votlini. Življenje posameznika, ki je priključen na respirator, vedno visi na nitki, a po zadnjih informacijah kaže, da bo vse v redu," je še dejal Šegović.

Policija je v zvezi z incidentom pridržala tri ljudi, kdo je odgovoren za tragedijo, pa bi hrvaška policija lahko sporočila še danes, še poročajo na Hrvaškem.