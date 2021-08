Sredi Ljubljane streljal s plinsko pištolo in udaril policista

V četrtek popoldne se je na Trubarjevi ulici v Ljubljani vnel prepir med dvema moškima in dekletom, eden od njih je grozil in streljal tudi s plinsko pištolo. Med ukrepanjem policistov je 37-letnik še udaril policista in jim grozil.

Policisti policijske uprave Ljubljana so bili v četrtek nekaj minut po 18. uri obveščeni, da je na Trubarjevi ulici v Ljubljani 37-letni osumljenec pretepel oškodovanca in grozil s plinsko pištolo. Po naših informacijah se je dogodek odvijal v enem od gostinskih lokalov.

Vmešal se je v prepir, potem še streljal

Po zbranih obvestilih policije se je oškodovanec vmešal v spor med osumljencem in dekletom, s katero je bil osumljeni v družbi. V dogodku je 37-letnik oškodovanca lažje telesno poškodoval in zagrozil s plinsko pištolo ter z njo streljal v zrak.

Kmalu po dejanju so ga policisti prijeli v bližini kraja dogodka in ga pridržali. Med postopkom se je osumljenec upiral, udaril policista in policistom izrekal grožnje. Pri njem so našli in zasegli plinsko pištolo.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi sumov kaznivega dejanja nasilništva in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, osumljenca pa bodo predvidoma danes privedli k preiskovalnemu sodniku.