22-letnika privezali na letalski sedež zaradi otipavanja stevardes

Posadka letala ameriške družbe Frontier Airlines je morala v torek 22-letnega Maxwella Berryja iz Norwalka v Ohiu med poletom proti Miamiju privezati na sedež in ga po pristanku predati policiji, saj je bil nesramen in napadalen do letalskega osebja. Med drugim je otipaval stevardese.

Berry je po dveh kozarcih alkoholnih pijač postal razburjen in nesramen. Na poskuse, da bi ga pomirili, se je med drugim odzval s trditvijo, da mu ne morejo nič, ker da imata njegova starša dva milijona dolarjev. Stevardese so poklicale na pomoč moškega kolega, ki ga je skušal pomiriti, vendar ga je potnik udaril po nosu, poroča ameriška televizija ABC.

Nato je bilo zabave konec in nekaj potnikov je osebju letala priskočilo na pomoč. Mladeniča so oblepili z lepilnim trakom in ga pustili na stolu, kjer je bil glasen vse do Miamija. Tam so ga pričakali policisti in ga odpeljali v zapor.