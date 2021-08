Trem ljubljanskim policistom vročena opozorila pred odpovedjo, sindikati zadevo že proučujejo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trem vodilnim policistom Policijske uprave Ljubljana je bilo vročeno opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja. Dvema zaradi ravnanja na protestih 25. junija, enemu zaradi napadov na poslance, so za TV Slovenija potrdili na policiji.

Opozorilo, ki sta ga dobila dva policista PU Ljubljana, se nanaša na ravnanje na protestih 25. junija, ko je policija odstranila t. i. rumene jopiče. Tretji policist pa je opozorilo prejel zaradi ravnanja ob napadih na poslance pred državnim zborom. V obeh policijskih sindikatih zadevo že proučujejo, še poroča TV Slovenija.

V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) so se odzvali na družbenem omrežju Facebook. Ravnanje vodstva policije so označili za nezakonito in poseg v pravice iz delovnega razmerja, vsem zaposlenim, na katere bi delodajalec z delovnopravnimi ukrepi vršil pritisk, pa bodo zagotovili brezplačno pravno pomoč, ne glede na članstvo v sindikatu.

"Ob tem vse zaposlene, ki bi prejeli kakršnokoli pisanje delodajalca v zvezi z navedenimi dogodki, pozivamo, da se nemudoma obrnejo na SPS in naše sindikalne predstavnike," je zapisal predsednik SPS Kristjan Mlekuž.